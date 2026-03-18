T.C. TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Yeniköy mahallesi doğusu ve kuzeyi ilk tesis kadastrosunda tapulama harici olarak bırakılan yer, batısı 101 ada 1 nolu parsel, güneyi 127 ada 2 nolu parsel olan A harfi ile gösterilen 1256,71 m² lik taşınmazların 44926665158 T.C. Nolu davacı HÜSEYİN EKİZTAŞ adına tescili istenilmektedir. Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.