T.C. TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Beyoğlu mahallesi Sarılar mahallesi doğusu, batısı ve kuzeyi : İlk tesis kadastrosunda tapulama harici olarak bırakılan yer, güneyi yol olan toplam 1169,52 m² lik taşınmazın 30560187910 T.C. Nolu davacı ÖMER ÇAKMAK ile 30383193808 T.C. Nolu davacı ALİ ÇAKMAK adına tescili istenilmektedir. Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.