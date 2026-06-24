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T.C. ÜNYE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 24.06.2026 00:01

T.C. ÜNYE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

T.C. ÜNYE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN


ESAS NO
:
2025/1290 Esas

DAVALILAR
:
YEŞİM CERRAH 538.....602

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18/11/2026 günü saat: 09:55'da duruşmada
bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02495119