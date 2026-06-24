T.C. ÜNYE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

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ESAS NO

:

2025/1290 Esas





DAVALILAR

:

YEŞİM CERRAH 538.....602





Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Durusma Günü: 18/11/2026 günü saat: 09:55'da duruşmada