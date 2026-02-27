T.C. UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

UŞAK ili, MERKEZ ilçesi, KABAKLAR Köyü 58Cilt, 31 Hane no sırasında nüfusa kayıtlı, 07/07/2001 doğumlu , 18/05/2025 tarihinde vefat eden müteveffa AHMET ŞAHAN'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinde ve TMK'nun 612nci maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.18/02/2026