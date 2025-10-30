T.C. UŞAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 19/09/2024 gün ve 279578 sayılı oluru ile onaylanmasına müteakip Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı tarafından alınan onay kararı ile kamulaştırma kararı ile kamulaştırılması için işlemlere başlanan Enerji İletim Hattı güzergahına isabet eden mülkiyeti davalılar Arif Sarı, Aykut Sarı, Ayşe Sarı, Hasan Sarı, Hatice Sarı, Nevin Koç, Sibel Arslan ve Yahya Sarı'ya ait Uşak ili, Merkez İlçesi Karlık Köyü, Gerenlik Mevkii, 116 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 899,53m²'lik kısmı için irtifak hakkı tesisinden dolayı kamulaştırma bedelinin tespiti ile irtifak hakkının tapuya tescili için mahkememizin 2025/215 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,