T.C. UŞAK İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO :
2024/238 Esas
DAVALI :
MAIA MIKELADZE , 19/11/1982 Gürcistan doğumlu
Sanık Maıa Mıkeladze hakkında müşteki Alperteks Mensucat Sanayi ve Ticaret. A.ş. Şirketi vekilinin Ziraat Bankası Gazi Bulvarı/Uşak Şubesine ibraz edilen çekin karşılıksız çıktığı ve bu nedenle " Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan şikayetçi olduğu , sanığın mahkememizce tespit edilen " Kurtuluş mahallesi Özsöz sokak No : 26 Yenişehir BURSA " adresine talimat yazıldığı ancak kolluk birimlerince sanığın bahse konu adreste ikamet etmediği ve çevrede tanıyan olmadığına ilişkin tutanak tanzim edildiği yine sanık hakkında 25/10/2025tarihinde yakalama emri düzenlendiği ancak yakalamanın da halen infaz edilmediği anlaşılmakla; 11/06/2026 günü saat: 09:06'da yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ilanen tebliğ olunur.19/02/2026
