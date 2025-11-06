T.C. VAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/8 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :

Van İl, Tuşba İlçe, İSKELE Mahalle/Köy, 693 Ada, 67 Parsel arsa vasfındadır. Arsa Şehir merkezine, Vangölüne, Üniversiteye, Erciş yoluna ve yerleşim yerlerine yakındır.





Adresi : Van İli Tuşba İlçesi İskele Mahallesi 693 Ada 67 Parsel Tuşba / VAN





Yüzölçümü : 9.990,60 m2





Arsa Payı : TAM





İmar Durumu : Tuşba Belediye Başkanlığının 40964 sayılı yazısında; "Taşınmaz 30.07.2022 tarih ve 31908 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Van Gölü Doğal Sit Alanı içerisinde kalmaktadır. Van Gölü Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı sınırları kapsamında Van ili, Tuşba ilçesi, İskele-Bardakçı-Şemsibey mahallelerini kapsayan alanda ve 3621 sayılı kıyı kanunu uyarınca belirlenen sahil şeridi dışındaki alanlar ile afete maruz bölge kararına konu 1653 kotu üzerinde kalan alanlara ilişkin 1.bölge geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartları belirlenmiş olup ilgili taşınmaz bu sınırlar içerisinde bulunmaktadır. Yeni sit tescili ile yürürlüğü duran Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 21.03.2013, 29.08.2013 ve 20.11.2013 tarihlerinde onaylanan Van Merkez ve Çevresi 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon İmar Planları ile Van Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2022 gün ve 137 sayılı Kararı ile onaylanan Van Merkez ve Çevresi Revizyon+İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği sınırları içerisinde, Sahil Şeridinin dışında ve (20.02.2017 tarihli ve 2017/1996 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki) Afete Maruz Bölge Dışında Kalan Alanlarda bu planlardaki kullanım kararlarına göre Yapılaşma Şartları Bakanlık Makamının 04.07.2025 tarih ve 12958656 sayılı Oluru ile ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109.Maddesi uyarınca onanmış ve süre uzatılmıştır. Bu alanlarda yürürlükteki Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararına uymak kaydıyla mevcut geleneksel mimariye uygun dokuya sahip yapılanmalara izin verilebilir ve yapılacak her türlü faaliyet için hazırlanacak projeler Van Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun onayından sonra uygulanacaktır.2013 yılında Bakanlık Makamı Olur'u ile onaylanarak kesinleşen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde "Kısmen 7 Metrelik Yol, Kısmen Ayrık Nizam 3 Katlı TAKS:0.30 KAKS:0.90 yapılaşma koşullu Konut Alanı, Kısmen Emsal:0.20 Yençok:5.50 metre yapılaşma koşullu Günübirlik Tesis Alanı, Rekreasyon Alanı" olarak planlıdır." denilmektedir.





Kıymeti : 14.311.710,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir



