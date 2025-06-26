T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kamulaştırmayı yapan davacı idare TEİAŞ Genel Müdürlüğü, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11/06/2025

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN





BULUNDUĞU YER

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2025/149 ESAS VAN TUŞBA ARISU MAH 101 ADA 19 PARSEL





2025/150 ESAS VAN İPEKYOLU ARITOPRAK MAH 104 ADA 25 PARSEL



