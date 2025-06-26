Giriş Tarihi: 26.06.2025 00:01
T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/149 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare TEİAŞ Genel Müdürlüğü, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11/06/2025
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
:
2025/149 ESAS VAN TUŞBA ARISU MAH 101 ADA 19 PARSEL
2025/150 ESAS VAN İPEKYOLU ARITOPRAK MAH 104 ADA 25 PARSEL
2025/151 ESAS VAN İPEKYOLU ARITOPRAK MAH 105 ADA 30 VE 31 PARSEL
Basın No:ILN02248358
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