T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/09/2025