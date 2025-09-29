Giriş Tarihi: 29.09.2025 00:01
T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO :
2025/301 Esas
Kamulaştırmayı yapan davacı idare Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/09/2025
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
:
2025/301 ESAS VAN TUŞBA KALECİK MAH KÖY ÜSTÜ MEVKİİ 2786 PARSEL
