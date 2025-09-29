Yeni Şafak
T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 29.09.2025 00:01

KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO :
2025/301 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/09/2025 

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
:
2025/301 ESAS VAN TUŞBA KALECİK MAH KÖY ÜSTÜ MEVKİİ 2786 PARSEL
Basın No: ILN02302440