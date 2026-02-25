T.C. VAN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/5 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : 1 adet inşaat halinde tek katlı yapı, 2 adet müştemilat muhtelif yapı ve ağaçlar





Adresi : Van İli İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesi 2091 1 Parsel İpekyolu / VAN





Yüzölçümü : 901,10 m2





Arsa Payı : TAM





İmar Durumu : Söz konusu Selimbey Mahallesi 2901 ada 1 parsel; Ayrık Nizam 2 Katlı TAKS:0.25 ve





KAKS:0.50 yapılaşma koşullu Konut Alanı, ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak





planlıdır





Kıymeti : 6.917.899,98 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir




