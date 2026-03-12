T.C. VAN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/10 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Boş arsa vasfında imarlı taşınmaz





Adresi : Van İli İpekyolu İlçesi Aşağınorşin Mahallesi 1967 Ada 9 Parsel İpekyolu / VAN





Yüzölçümü : 1.185,86 m2





Arsa Payı : TAM





İmar Durumu : Dava konusu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 7 kata kadar konut alanı olarak planlanmıştır. Parselin yaklaşık 23.54 m2 yola terki bulunmaktadır.





Kıymeti : 41.843.520,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir



