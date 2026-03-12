Giriş Tarihi: 12.03.2026 00:01
T.C. VAN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/10 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Boş arsa vasfında imarlı taşınmaz
Adresi : Van İli İpekyolu İlçesi Aşağınorşin Mahallesi 1967 Ada 9 Parsel İpekyolu / VAN
Yüzölçümü : 1.185,86 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Dava konusu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 7 kata kadar konut alanı olarak planlanmıştır. Parselin yaklaşık 23.54 m2 yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti : 41.843.520,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 13:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:44
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 13:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 13:44
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
