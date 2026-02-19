Giriş Tarihi: 19.02.2026 00:01
T.C. VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2024/390 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Van ili, İpekyolu ilçesi, Kaymaklı mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
İL:
Van
İLÇE:
İpekyolu
MAHALLE:
Kaymaklı
Yüzölçümü:
18428,67 m²
1921,81 m²
2658,53 m²
5722,75 m²
PARSEL:
A1 ile gösterilen boşluk
A2 ile gösterilen 104 ada 279 Parsel içinde kalan
A3 ile gösterilen 104 ada 280 parsel içinde kalan
A4 ile gösterilen 104 ada 551 parsel içinde kalan alan
Davacı Adı Soyadı:
Davalı Adı Soyadı
Dava:
|ALİ RİZA DEMİRBACAK
İPEKYOLU MAL MÜDÜRLÜĞÜ
İPEKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
Davacı Ali Riza Demirbacak. tarafından davalı, İpekyolu Belediye Başkanlığı vd. aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) ilişkin davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda verilen ara kararı gereğince; Davaya konu taşınmazın yukarıda bilgileri yazılı
ekte sunulan15/10/2025 tarihli Fen Raporunun 3. Sayfasında bulunan krokide belirtilen yukarıda bilgileri yazılı parsel içerisinde kaldığı anlaşılmakla tescil harici alanın davacı adına tescili talep edildiğinden
bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin
3 ay içerisinde VAN 5.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2024/390 Esas sayılı dava dosyasına müracaatları
İLAN
olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02403342