Giriş Tarihi: 03.06.2026 00:01
T.C. VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/2 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Van ili, Edremit ilçesi, Şabaniye mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
İli:
İlçesi:
Mahalle:
Ada No:
Parsel No:
Yüzölçümü:
|Van
|Edremit
|Şabaniye
936
84
Kuzeyi Kurubaş Çayı Ötesi 22 nolu parsel,
Güneyi yol ötesi 4,5 ve 6 nolu parsel ,
Doğusu ve Batısı Kurubaş Çayı ile çevrili,
6.423,28 m²
Davacı Adı Soyadı:
Davalı Adı Soyadı
Dava:
|SELİM AVAR
|MALİYE HAZİNESİ
|Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
Davacı Mehmet Gürbüz tarafından davalı, MALİYE HAZİNESİ aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) ilişkin davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda verilen ara kararı gereğince; Davaya konu taşınmazın yukarıda bilgileri yazılı
ekte sunulan18/10/2025 tarihli Fen Raporunun 2. Sayfasında bulunan krokide belirtilen yukarıda bilgileri yazılı parsel içerisinde kaldığı anlaşılmakla tescil harici alanın davacı adına tescili talep edildiğinden
bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin
3 ay içerisinde VAN 5.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2025/2 Esas sayılı dava dosyasına müracaatları
İLAN
olunur.
EK : 18/10/2025 Tarihli Fen Raporu ve Eki
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Basın No: ILN02478815