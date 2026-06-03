T.C. VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Mehmet Gürbüz tarafından davalı, MALİYE HAZİNESİ aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) ilişkin davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda verilen ara kararı gereğince; Davaya konu taşınmazın yukarıda bilgileri yazılı

ekte sunulan18/10/2025 tarihli Fen Raporunun 2. Sayfasında bulunan krokide belirtilen yukarıda bilgileri yazılı parsel içerisinde kaldığı anlaşılmakla tescil harici alanın davacı adına tescili talep edildiğinden

bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin

3 ay içerisinde VAN 5.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2025/2 Esas sayılı dava dosyasına müracaatları

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olunur.



