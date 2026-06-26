T.C. VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yukarıda bilgileri yazılı Davacılar ve Davaya müdahil olan Asli Müdahiller tarafından yine yukarıda bilgileri yazılı davalılar, aleyhine açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda verilen ara kararı gereğince; Yukarıda bilgileri yazılı davaya konu taşınmazın

ekte sunulan 04/11/2025 tarihli Fen Raporunda belirtilen yukarıda bilgileri yazılı parselin davacılar ve Asli Müdahiller adına tescili talep edildiğinden

bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin

3 ay içerisinde VAN 5.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2024/315 Esas sayılı dava dosyasına müracaatları

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