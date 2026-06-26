Giriş Tarihi: 26.06.2026 00:01
T.C. VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2024/315 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle Van ili, Edremit ilçesi, Gölkaşı Mahallesi 57 parsel sayılı taşınmaz hakkında TMK 713 maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
İL
İLÇE
MAHALLE
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
|Van
|Edremit
|Gölkaşı
|57
|9.050,00 M²
Davacı Adı Soyadı:
Davalı Adı Soyadı
Dava:
FIRAT KIRMIZIELMAOĞLU
SERHAT KIRMIZIELMAOĞLU
Asli Müdahiller
AYSEL KURT
ELİFE KARAÇAVUŞOĞLU
HANİFE KIRMIZIELMAOĞLU
MURAT KIRMIZIELMAOĞLU
SEVDA GÖLBAŞI
YILDIZ KIRMIZIELMAOĞLU
MALİYE HAZİNESİ
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
VAN EDREMİT TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
VAN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
|Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin)
Yukarıda bilgileri yazılı Davacılar ve Davaya müdahil olan Asli Müdahiller tarafından yine yukarıda bilgileri yazılı davalılar, aleyhine açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda verilen ara kararı gereğince; Yukarıda bilgileri yazılı davaya konu taşınmazın
ekte sunulan 04/11/2025 tarihli Fen Raporunda belirtilen yukarıda bilgileri yazılı parselin davacılar ve Asli Müdahiller adına tescili talep edildiğinden
bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin
3 ay içerisinde VAN 5.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2024/315 Esas sayılı dava dosyasına müracaatları
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olunur.
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Basın No: ILN02496706