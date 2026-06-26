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T.C. VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 26.06.2026 00:01

T.C. VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :
2024/315 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle Van ili, Edremit ilçesi, Gölkaşı Mahallesi 57 parsel sayılı taşınmaz hakkında TMK 713 maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. 

İL
İLÇE
MAHALLE
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
VanEdremitGölkaşı57 9.050,00 M²
Davacı Adı Soyadı:
Davalı Adı Soyadı
Dava:

FIRAT KIRMIZIELMAOĞLU

SERHAT KIRMIZIELMAOĞLU

Asli Müdahiller

AYSEL KURT

ELİFE KARAÇAVUŞOĞLU

HANİFE KIRMIZIELMAOĞLU

MURAT KIRMIZIELMAOĞLU

SEVDA GÖLBAŞI

YILDIZ KIRMIZIELMAOĞLU

MALİYE HAZİNESİ

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

VAN EDREMİT TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

VAN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin)
Yukarıda bilgileri yazılı Davacılar ve Davaya müdahil olan Asli Müdahiller tarafından yine yukarıda bilgileri yazılı davalılar, aleyhine açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda verilen ara kararı gereğince; Yukarıda bilgileri yazılı davaya konu taşınmazın
ekte sunulan 04/11/2025 tarihli Fen Raporunda belirtilen yukarıda bilgileri yazılı parselin davacılar ve Asli Müdahiller adına tescili talep edildiğinden
bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin
3 ay içerisinde VAN 5.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2024/315 Esas sayılı dava dosyasına müracaatları
İLAN
olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02496706