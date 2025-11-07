T.C. VAN İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :

Van İl, Edremit İlçe, DOĞANLAR Mahalle/Köy, Köy Yanı Mevkii, 9741 Ada, 1 Parsel, TAPU KAYDI: Van İli Edremit İlçesi Doğanlar Mahallesi 9741 ada 1 nolu parsel üzerinde herhangi bir yapı yoktur, boş arsa vasfındadır, tapu kaydında parselin toplam alanı 15.846,45m² ve arsa payının 792323/1584646(7.923,23m²) olduğu görülmekte, ilgili arsa payı satışa konudur.

İMAR DURUMU:

Parsel uygulama imar planı dışında kalmaktadır. Taşınmazın Hâlihazır Durumu ve Özellikleri: Taşınmaz, Van İli Edremit İlçesi Doğanlar Mahallesi 9741 ada 1 nolu parsel üzerinde herhangi bir yapı yoktur, boş arsa vasfındadır. Taşınmaz, yerleşim yerine yakın mevkidedir, manzaralı bir konumdadır. Taşınmazın bulunduğu parsel belediyenin su, kanalizasyon, temizlik, yol ve altyapı hizmetleri ile elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın yakınında konutlar bulunmaktadır.





Keşif tarihi itibariyle taşınmazın değeri piyasa emlak araştırmasına göre hesaplanmıştır. Taşınmazın

Olumlu Özellikleri:

Yerleşim yerinde olması, Manzaralı bir konumda olması, Yol, elektrik ve diğer alt yapı hizmetlerinin olması, Taşınmazın geometrik şeklinin yapılaşmaya uygun olması. Taşınmazın

Olumsuz Özellikleri:

Uygulama İmar Planı dışında olması, Çarşı merkezine uzak olması. Kıymet Takdiri: Dava konusu taşınmazın bulunduğu konum, manzaralı bir konumda olması, yerleşim yerinde olması, yola cephesinin olması, ulaşım kolaylığı civarda pazara çıkarılmış gayrimenkul fiyatları, taşınmaza etki eden tüm değer artırıcı ve azaltıcı faktörlerin etkisi, haricen yapılan pazar araştırması ve emlak alım satım piyasası şartları göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, dava konusu taşınmazın değeri ve borçlunun hisse değeri aşağıya çıkarılmıştır. Arsanın değeri : (Arsanın toplam alanı)*(Arsa birim değeri). Arsanın değeri : 15.846,45m² x 500,00TL/m² = 7.923.225,00TL. Dava konusu taşınmazın toplam değeri = 7.923.225,00TL. Borçlunun satışa konu toplam hissesinin değeri =7.923.225TLx(792323/1584646) = 3.961.612,50 TL





Adresi : Doğanlar Mah. 408.Sok. 9741 Ada 1 Nolu Parsel Edremit/Van / VAN





Yüzölçümü : 15.846,45 m2





İmar Durumu :Yok





Kıymeti : 3.961.612,50 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



