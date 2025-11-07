Giriş Tarihi: 07.11.2025 00:01
T.C. VAN İCRA DAİRESİ
2024/611 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Van İl, Edremit İlçe, DOĞANLAR Mahalle/Köy, Köy Yanı Mevkii, 9741 Ada, 1 Parsel, TAPU KAYDI: Van İli Edremit İlçesi Doğanlar Mahallesi 9741 ada 1 nolu parsel üzerinde herhangi bir yapı yoktur, boş arsa vasfındadır, tapu kaydında parselin toplam alanı 15.846,45m² ve arsa payının 792323/1584646(7.923,23m²) olduğu görülmekte, ilgili arsa payı satışa konudur.
İMAR DURUMU:
Parsel uygulama imar planı dışında kalmaktadır. Taşınmazın Hâlihazır Durumu ve Özellikleri: Taşınmaz, Van İli Edremit İlçesi Doğanlar Mahallesi 9741 ada 1 nolu parsel üzerinde herhangi bir yapı yoktur, boş arsa vasfındadır. Taşınmaz, yerleşim yerine yakın mevkidedir, manzaralı bir konumdadır. Taşınmazın bulunduğu parsel belediyenin su, kanalizasyon, temizlik, yol ve altyapı hizmetleri ile elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın yakınında konutlar bulunmaktadır.
Keşif tarihi itibariyle taşınmazın değeri piyasa emlak araştırmasına göre hesaplanmıştır. Taşınmazın
Olumlu Özellikleri:
Yerleşim yerinde olması, Manzaralı bir konumda olması, Yol, elektrik ve diğer alt yapı hizmetlerinin olması, Taşınmazın geometrik şeklinin yapılaşmaya uygun olması. Taşınmazın
Olumsuz Özellikleri:
Uygulama İmar Planı dışında olması, Çarşı merkezine uzak olması. Kıymet Takdiri: Dava konusu taşınmazın bulunduğu konum, manzaralı bir konumda olması, yerleşim yerinde olması, yola cephesinin olması, ulaşım kolaylığı civarda pazara çıkarılmış gayrimenkul fiyatları, taşınmaza etki eden tüm değer artırıcı ve azaltıcı faktörlerin etkisi, haricen yapılan pazar araştırması ve emlak alım satım piyasası şartları göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, dava konusu taşınmazın değeri ve borçlunun hisse değeri aşağıya çıkarılmıştır. Arsanın değeri : (Arsanın toplam alanı)*(Arsa birim değeri). Arsanın değeri : 15.846,45m² x 500,00TL/m² = 7.923.225,00TL. Dava konusu taşınmazın toplam değeri = 7.923.225,00TL. Borçlunun satışa konu toplam hissesinin değeri =7.923.225TLx(792323/1584646) = 3.961.612,50 TL
Adresi : Doğanlar Mah. 408.Sok. 9741 Ada 1 Nolu Parsel Edremit/Van / VAN
Yüzölçümü : 15.846,45 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.961.612,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:20
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2026 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 10:20
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Van İl, Edremit İlçe, DOĞANLAR Mahalle/Köy, Köy Yanı Mevkii, 9705 Ada, 3 Parsel, Tapu Kaydı: Van İli Edremit İlçesi Doğanlar Mahallesi 9705 ada 3 nolu parsel üzerinde yapı vardır, tapu kaydında dava konusu parselin toplam alanı 18.942,22m² ve arsa payının 947111/1894222(9.471,11m²) olduğu görülmektedir ve iş bu hisse satışa konudur. İkamet Durumu: Halihazırda parsel üzerinde hayvanlar için ahır ve çiftliğin içinde bulunan evde çalışanlar oturmaktadır. İmar Durumu: Parselin uygulama imar planı dışında olduğu tespit edilmiştir.
Taşınmazın Hâlihazır Durumu ve Özellikleri:
Taşınmaz, Van İli Edremit İlçesi Doğanlar Mahallesi 9705 ada 3 nolu parsel üzerinde 6 adet yapı bulunmaktadır. 2 tane yapı mesken vasfındadır, yapının yaşı 16-20 yıl arasında olup, yapıların toplam brüt alanı yaklaşık 130,00m² ve toplam net alanı ise yaklaşık 110,00m²dir. 4 adet yapı ise ahır vasfındadır. Yapının yaşı 16-20 yıl arasında olup, yapıların toplam brüt alanı yaklaşık 2.320,00m² ve toplam net alanı ise yaklaşık 2.000,00m²dir. Binaların yapı ruhsatı yoktur. Taşınmaz, yerleşim yeri içerisinde kalmaktadır, yola cephesi vardır. Taşınmazın bulunduğu parsel belediyenin su, kanalizasyon, temizlik, yol ve altyapı hizmetleri ile elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın yakınında konutlar olup, yoğun bir yapılaşma alanında bulunmaktadır. Taşınmazın yapı sınıfı 2.sınıf B grubu olup 2024 yılı m² birim değeri 5.250,00TL/m² olarak belirlenmiştir. Binanın yaşı 16-20 yıl arası olup, yıpranma payı %20dır. Yapılar deprem öncesi olduğundan ve eski olduğundan dolayı %20 değer düşüklüğü uygulanmıştır. Keşif tarihi itibariyle yapının değeri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları kullanılarak, arsa ise piyasa emlak araştırmasına göre hesap edilmiştir.
Taşınmazın Olumlu Özellikleri:
Yerleşim yerinde olması, Manzaralı bir konumda olması, Yol, elektrik ve diğer alt yapı hizmetlerinin olması, Taşınmazın geometrik şeklinin yapılaşmaya uygun olması.
Taşınmazın Olumsuz Özellikleri:
Uygulama İmar Planı dışında olması, Çarşı merkezine uzak olması, Yapıların ruhsatsız olması. Kıymet Takdiri: Taşınmazın bulunduğu konum, yerleşim yeri içerisinde kalması, yola cephesinin olması, okul ve resmi kurumlara yakın olması, ulaşım kolaylığı, (binanın yapı ruhsatının olmaması, deprem öncesi olması olumsuz özelliklerdir.) civarda pazara çıkarılmış gayrimenkul fiyatları, taşınmaza etki eden tüm değer artırıcı ve azaltıcı faktörlerin etkisi, haricen yapılan pazar araştırması ve emlak alım satım piyasası şartları göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, dava konusu taşınmazın değeri ve borçlunun hisse değeri aşağıya çıkarılmıştır. Edremit İlçesi Doğanlar Mahallesi 9705 ada 3 nolu parseldeki yapıların ve arsanın değeri: Yapının yapım bedeli: (Yapının toplam alanı)*(Yapı birim değeri)*(Yıpranma oranı). Meskenlerin yapım bedeli: 130,00m² x 5.250,00TL/m² x (1-0,40) = 409.500,00TL. Ahırların yapım bedeli : 2.320,00m² x 5.250,00TL/m² x (1-0,40) = 7.308.000,00TL. Arsa değeri : 18.942,22m² x 500,00TL/m² = 9.471.110,00TL. Dava konusu taşınmazın toplam değeri = 409.500,00TL+7.308.000,00TL+9.471.110,00TL = 17.188.610,00TL. Borçlunun satışa konu toplam hissesinin değeri = 17.188.610TLx(947111/1894222) = 8.594.305,00TL
Adresi : Doğanlar Mah. 412.Sok. 9705 Ada 3 Nolu Parsel Edremit/Van / VAN
Yüzölçümü : 18.942,22 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 8.594.305,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 12:30
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2026 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 12:30
04/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
ilangovtr
Basın No: ILN02328405