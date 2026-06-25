T.C. VAN İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/903 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Değerleme konusu taşınmaz Van ili, ipekyolu ilçesi, Hafiziye Mah. Kurtoğlu sokak 2658 ada 3 parsel de kayıtlızemin kat,1 nolu bağımsız bölüm (doğu cepheli) dükkan niteliklidir.Gölbaşı Caddesine kuş uçuşu yaklaşık 50 metre, İki Nisan Caddesine kuş uçuşu yaklaşık 45 metre, İpekyolu Caddesine kuş uçuşu yaklaşık 450 metre mesafededir. Yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgede bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.





Satışa konu taşınmaz ; 08/08/2016 tarihinde 2016/164 nolu yapı ruhsatı, 06/09/2016 tarihinde 2016/188





nolu kat ilavesi yapı ruhsatı aldığı tespit edilmiştir. Yapı, kat ilavesi ruhsatında 8 KATLI BETONARME





(Bodrum kat + zemin kat + 6 kat) olarak tasarlanmış, lakin yerinde 10 KATLI BETONARME (Bodrum





kat + zemin kat + 8 kat) olarak yapıldığı tespit edilmiştir.





İpekyolu Belediyesinde incelenen projesinde BRÜT:228,57m2, NET:213,69m2 alana sahiptir.





Yapım Tarzı: Betonarme Karkas, Yapı Sınıfı: 4A, Kat Adeti:10





Asansör: Mevcut, Isıtma Sistemi: Doğalgaz, Elektrik- Su: Şehir Şebekesidir.





Olumlu Etkenler : Yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgede, İki Nisan Caddesine yakın mesafede





olması.





Olumsuz Etkenler : Kat Mülkiyetinin olmaması, Dükkanın ara sokakta olması, Değerlendirme konusu





bağımsız bölümün bulunduğu binanın son 2 katı kaçak olması.





Satış konus dükkan niteliğindeki taşınmazın

tam hisseli

olarak ihale edilecektir .





İmar Durumu:

Van İpekyolu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında;





''Söz konusu 3 no'lu parsel;





1- Taşınmaz 1996 imar planı ile 20/11/2013 tarih ve 18882 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı





tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer almaktadır.





2-Kaçak yapı yapıldıktan sonra 08.08.2016 ruhsatlandırma işlemi yapılmıştır.





Kıymeti : 10.500.000,00 TL





KDV Oranı : %20



