Giriş Tarihi: 25.06.2026 00:01
T.C. VAN İCRA DAİRESİ
T.C. VAN İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2025/903 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/903 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Değerleme konusu taşınmaz Van ili, ipekyolu ilçesi, Hafiziye Mah. Kurtoğlu sokak 2658 ada 3 parsel de kayıtlızemin kat,1 nolu bağımsız bölüm (doğu cepheli) dükkan niteliklidir.Gölbaşı Caddesine kuş uçuşu yaklaşık 50 metre, İki Nisan Caddesine kuş uçuşu yaklaşık 45 metre, İpekyolu Caddesine kuş uçuşu yaklaşık 450 metre mesafededir. Yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgede bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Satışa konu taşınmaz ; 08/08/2016 tarihinde 2016/164 nolu yapı ruhsatı, 06/09/2016 tarihinde 2016/188
nolu kat ilavesi yapı ruhsatı aldığı tespit edilmiştir. Yapı, kat ilavesi ruhsatında 8 KATLI BETONARME
(Bodrum kat + zemin kat + 6 kat) olarak tasarlanmış, lakin yerinde 10 KATLI BETONARME (Bodrum
kat + zemin kat + 8 kat) olarak yapıldığı tespit edilmiştir.
İpekyolu Belediyesinde incelenen projesinde BRÜT:228,57m2, NET:213,69m2 alana sahiptir.
Yapım Tarzı: Betonarme Karkas, Yapı Sınıfı: 4A, Kat Adeti:10
Asansör: Mevcut, Isıtma Sistemi: Doğalgaz, Elektrik- Su: Şehir Şebekesidir.
Olumlu Etkenler : Yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgede, İki Nisan Caddesine yakın mesafede
olması.
Olumsuz Etkenler : Kat Mülkiyetinin olmaması, Dükkanın ara sokakta olması, Değerlendirme konusu
bağımsız bölümün bulunduğu binanın son 2 katı kaçak olması.
Satış konus dükkan niteliğindeki taşınmazın
tam hisseli
olarak ihale edilecektir .
İmar Durumu:
Van İpekyolu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında;
''Söz konusu 3 no'lu parsel;
1- Taşınmaz 1996 imar planı ile 20/11/2013 tarih ve 18882 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer almaktadır.
2-Kaçak yapı yapıldıktan sonra 08.08.2016 ruhsatlandırma işlemi yapılmıştır.
Kıymeti : 10.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:13
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:13
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02495278