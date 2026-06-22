T.C. VAN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü artırma ile (geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı salonunda yapılacaktır.

Şartnameler mesai saatleri dahilinde Van

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı