T.C. YALOVA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı: 2024/60 Ort. Gid. Satış 22/09/2025 Yalova Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/07/2023 tarih 2022/688-2023/1816 esas karar sayılı ilamı ile Yalova ili, Merkez ilçesi, Bahçelievler mahallesi, 370 ada 203parsel 3.kat 12 no lu bağımsız bölüm sayılı taşınmazdaki ortaklığın üzerindeki hak ve yükümlülükleri ile birlikte satış suretiyle giderilmesine karar verildiği, kesinleşmesi üzerine Satış Memurluğunun 2022/60 satış esasına kaydının yapıldığı ve bilirkişiler ile birlikte mahallinde yapılan keşif sonucu 12/11/2024 tarihli kıymet takdir raporuna göre Yalova ili, Merkez ilçesi, Bahçelievler mahallesi, 370 ada 203parsel 3.kat 12 no lu bağımsız bölüm sayılı 1/6 Orhan Yıldız, 1/6 Cavide Yıldız, 1/18 Engin Arman, 1/18 Arzu Arman, 1/18 İlknur Yıldız, 1/2 Zübeyde Yücelik adına kayıtlı olduğu, bağımsız bölüm ana gayrimenkulde bina girişine göre ön cephede 3. Katta salon, 3 oda, 1 banyo, 1 wc ve 1 balkon hacimlerinden ibaret olmakla üzere toplam yaklaşık brüt 90 m2, 17/07/1980 tarih ve 31/18 sayılı temel tezkeresi, 22/08/2000 tarih ve 95 sayılı onarım - güçlendirme ruhsatı ile 02/07/2001 tarih ve 112 sayılı onarım-güçlendirmeye ilişkin yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş, Belediyede yapılan incelemede değerleme konusu taşınmaz hakkında herhangi bir olumsuz bir tespit tutanak/yıkım kararının olmadığı tespit edilmiş olup Taşınmaz Yalova il merkezinin yaklaşık 1400 m güney batısında bulunmakta denize 300 m, mesafede olup taşınmazın yakın çevresinde Bahçelievler İlk okulu, Vefa AVM; Yalova Atatürk Stadyumu, Yalova Fatih Cami ve Yalova Sahil Şeridi gibi röper noktaları ile sosyal donatı alanları yer almakta taşınmaz il merkezinde olması nedeniyle sosyal ve kültürel faaliyet ve alanlarından faydalanma imkanı bulunmakta Taşınmazın bulunduğu bölgeye düzenli olarak ulaşım bulunmaktadır. Elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz ve telefon gibi altyapı ve üstyapı tesislerinden yararlanabilecek durumda olup taşınmazın değerinin 1.600.000,00 TL olabileceği bildirilmiştir. Tebligat yapılamayan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan davalı ORHAN YILDIZ’a kıymet takdir raporunun iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş ,tebliğ tarihinden itibaren de 7 gün sonra itiraz edilmediğinden kesinleşmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ olunur.