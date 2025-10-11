T.C. YALOVA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO

:

2024/324 Esas





DAVALI

:

GÜLER AKDEMİR - 50782825186 Mehmet Ali ve Mediha kızı 07/02/1965 Büyükada doğumlu.





Miras bırakan Emine Akdemir tarafından aleyhinize açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;





Yalova 1. Noterliğinin 10/08/1982 tarih 16843 yevmiye nolu, 13/05/1987 tarih ve 8937 yevmiye nolu, 13/05/1987 tarih 8935 yevmiye nolu EMİNE AKDEMİR hakkındaki vasiyetnamelerde özetle;





"Maliki bulunduğum Yalova ilçesi Gaziosman Paşa mahallesi, Mandıra sırtı mevkiinde kain ve tapunun pafta 54. Ada 80 parsel 6 numarasında kayıtlı gayrimenkulümü ölümüm halinde oğlum Abdul oğlu Kenan Akdemir'e, kızım Abdul kızı Feride Tınaztepe (Akdemir)'ye, kızım Abdul kızı Necla Erzinoğlu (Akdemir)'na vasiyet eylediğim ölümümden sonra kendi adlarına kayıt ve tescil etmelerini kabul ettiğimi, son arzularımın bundan ibaret olduğunu beyan ederim."





"İstanbul ili, Yalova ilçesi, Gaziosman Paşa mahallesi, Mandıra sırtı mevkiinde kain ve tapunun 54 pafta 80 ada 6 parselde kayıtlı taşınmazın 250 metrekare kısmına inşa etmiş bulunduğum henüz tapusu bulunmayan betonarme zemin kattaki bağımsız bölümümü ve içinde mevcut şahsıma ait bilumum menkul eşyalarımın tamamını beni sağlığımda bakıp gözetmesi ve her türlü ihtiyaçlarımı karşılaması nedeni ile kızım Necla Erzinlioğlu'na vasiyet eylediğimi ölümümden sonra işbu taşınmazı kendi adına ve adı geçen taşınmazlardaki menkullerimi dilediği gibi tasarrufta yetkili olduğunu, son arzularımın bundan ibaret olduğunu kabul ve beyan ederim."





"10.8.1982 tarih, 16843 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki vasiyetnameden kendi rızamla hiç kimsenin etkisi altında kalmadan bütün hak ve vecibeleri ve neticeleri ile birlikte rücu ettiğimi işbu vasiyetnamenin artık hiçbir hükmünün kalmadığını yukarıda isimleri yazılı olan şahitler huzurunda beyan ederek fesh ettiğimi bildiririm." diye belirttiği anlaşılmıştır.





Yukarı kimlik bilgileri yazılı davalının, mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresine vasiyetnamenin ve duruşma gününün ilanen tebliği yapılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



