T.C. YALVAÇ İCRA DAİRESİ

2025/84 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





Taşınmazın





Özellikleri : Isparta İl, Yalvaç İlçe, Kumdanlı Köyü, ağılönü Mevkii, 281 Ada, 12 Parsel, tarla





Adresi : Kumdanlı Köyü Ağılönü Mevkii Yalvaç / ISPARTA





Yüzölçümü : 20.836,39 m2





İmar Durumu :Yok





Kıymeti : 4.519.566,80 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Diğer : Krokisinde A,B harfleri ile gösterilen yapılar tescilsizdir.





Diğer : 6200 Sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.





Diğer : 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. maddesine göre belirtme





Diğer : Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı



