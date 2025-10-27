Giriş Tarihi: 27.10.2025 00:01
T.C. YALVAÇ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2025/84 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın
Özellikleri : Isparta İl, Yalvaç İlçe, Kumdanlı Köyü, ağılönü Mevkii, 281 Ada, 12 Parsel, tarla
Adresi : Kumdanlı Köyü Ağılönü Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü : 20.836,39 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.519.566,80 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Krokisinde A,B harfleri ile gösterilen yapılar tescilsizdir.
Diğer : 6200 Sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.
Diğer : 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. maddesine göre belirtme
Diğer : Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 10:19
Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 10:19
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 10:19
Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 10:19
23/10/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
