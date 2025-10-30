Yeni Şafak
T.C. YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 30.10.2025 00:01

İ L A N

Sayı :
2025/160 Esas22.10.2025

Konu : Gaiplik İlanı 

MALİYE HAZİNESİ ile ÖMER BOLAT arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen Muğla ili Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi 828 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden SITTIHA; ÖMER OĞLU EMİN; SIDDIHA; ÖMER OĞLU SELAHATTİN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22.10.2025

GAİP

ADI SOYADI :

SITTIHA; ÖMER OĞLU EMİN;

SIDDIHA; ÖMER OĞLU SELAHATTİN
