Giriş Tarihi: 30.10.2025 00:01
T.C. YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı :
2025/160 Esas22.10.2025
Konu : Gaiplik İlanı
MALİYE HAZİNESİ ile ÖMER BOLAT arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen Muğla ili Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi 828 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden SITTIHA; ÖMER OĞLU EMİN; SIDDIHA; ÖMER OĞLU SELAHATTİN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22.10.2025
GAİP
ADI SOYADI :
SITTIHA; ÖMER OĞLU EMİN;
SIDDIHA; ÖMER OĞLU SELAHATTİN
