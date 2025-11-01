Giriş Tarihi: 01.11.2025 00:01
T.C. YOZGAT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
DOSYA NO
:
2024/590 Esas
KARAR NO
:
2025/650
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/09/2025 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Abdulaziz ve Hinid oğlu, 01/01/1998 doğumlu ABDULGANİ ELABUD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hükmün İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3-Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde verilecek bir dilekçe ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.10.2025
Funda KARAKOÇ
Yazı İşleri Müdürü
Cihat ÇERİK
Hakim
