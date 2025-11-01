T.C. YOZGAT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N





DOSYA NO

:

2024/590 Esas





KARAR NO

:

2025/650





Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/09/2025 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Abdulaziz ve Hinid oğlu, 01/01/1998 doğumlu ABDULGANİ ELABUD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hükmün İLANEN TEBLİĞİNE,





2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,



