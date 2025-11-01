T.C. YOZGAT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N





DOSYA NO

:

2022/519 Esas





KARAR NO

:

2024/729





Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/12/2024 tarihli ilamı ile TCK 142/2.e TCK 53/1-c) maddesi gereğince, 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Kemal ve Nilüfer oğlu, 02/08/1996 doğumlu ANIL DÜKANCI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hükmün İLANEN TEBLİĞİNE,





2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,



