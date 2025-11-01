Giriş Tarihi: 01.11.2025 00:01
T.C. YOZGAT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
DOSYA NO
:
2022/519 Esas
KARAR NO
:
2024/729
Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/12/2024 tarihli ilamı ile TCK 142/2.e TCK 53/1-c) maddesi gereğince, 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Kemal ve Nilüfer oğlu, 02/08/1996 doğumlu ANIL DÜKANCI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hükmün İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3-Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde verilecek bir dilekçe ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.10.2025
Funda KARAKOÇ
Yazı İşleri Müdürü
144277
Cihat ÇERİK
Hakim
215215
