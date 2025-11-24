Giriş Tarihi: 24.11.2025 00:01
T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
DOSYA NO:
2025/814 Esas
Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, malikin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik iletim Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.
Sıra
Köy
Ada-Parsel
Filon Alan(m²)
Kamulaştırılan irtifak Alan(M²)
Dosya Esas
|1
|Ortaç köyü
|171 ada 15 parsel
|-
|301,73
|2025/814
|2
|Ortaç köyü
|148 ada 3 parsel
|-
|106,55
|2025/815
|3
|Dibekli köyü
|144 ada 42 parsel
|-
|660,45
|2025/816
|4
|Dibekli köyü
|145 ada 23 parsel
|-
|2.363,12
|2025/817
|5
|Dibekli köyü
|145 ada 27 parsel
|-
|4.837,32
|2025/818
|6
|Adaklı köyü
|112 ada 2 parsel
|-
|1.821,54
|2025/823
|7
|Büyükçiftlik
|139 ada 11 parsel
|-
|256,00
|2025/824
|8
|Büyükçiftlik
|201 ada 35 parsel
|-
|144,00
|2025/819
|9
|Akocak köyü
|144 ada 12 parsel
|-
|2.394,41
|2025/820
|10
|Akocak köyü
|143 ada 12 parsel
|-
|78,16
|2025/821
|11
|Adaklı köyü
|101 ada 2 parse
|-
|84,55
|2025/822
|12
|Büyükçiftlik
|166 ada 6 parsel
|-
|9.845,44
|2025/825
|13
|Büyükçiftlik
|166 ada 5 parsel
|-
|1.944,02
|2025/826
|14
|Büyükçiftlik
|167 ada 1 parsel
|-
|922,10
|2025/826
|15
|Büyükçiftlik
|165 ada 17 parsel
|-
|5.087,37
|2025/827
