T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 24.11.2025 00:01

KAMULAŞTIRMA İLANI
DOSYA NO:
2025/814 Esas

Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, malikin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik iletim Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.
Sıra
Köy
Ada-Parsel
 Filon Alan(m²)
  Kamulaştırılan irtifak Alan(M²) 
Dosya Esas
1Ortaç köyü171 ada 15 parsel-301,732025/814
2Ortaç köyü148 ada 3 parsel-106,55 2025/815
3Dibekli köyü144 ada 42 parsel-660,45 2025/816
4Dibekli köyü145 ada 23 parsel-2.363,12  2025/817
5Dibekli köyü145 ada 27 parsel-4.837,32 2025/818
6Adaklı köyü112 ada 2 parsel- 1.821,542025/823
7Büyükçiftlik 139 ada 11 parsel-256,002025/824
8Büyükçiftlik 201 ada 35 parsel-144,002025/819
9Akocak köyü144 ada 12 parsel- 2.394,41 2025/820
10Akocak köyü 143 ada 12 parsel- 78,16 2025/821
11Adaklı köyü101 ada 2 parse-84,552025/822
12Büyükçiftlik 166 ada 6 parsel -9.845,442025/825
13Büyükçiftlik 166 ada 5 parsel -1.944,022025/826
14Büyükçiftlik  167 ada 1 parsel-922,102025/826
15Büyükçiftlik 165 ada 17 parsel-5.087,372025/827
Basın No: ILN02340311