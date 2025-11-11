T.C.ALANYA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İLAN





ESAS NO

:

2024/1071 Esas





DAVACI :

Neriman KOÇAK -TC Kimlik No:192*****910





DAVALI:

Aksoy Turizm Tic. İnş. Teks. Gıda Kimyevi Maddeler Otomotiv Ve Sanayi Ltd Şti.





Alanya (Ticaret Sicil No:4730)





Davacı Nermin Koçak tarafından aleyhinize açılan Ticari Şirket (Fesih İstemli) davasının yapılan yargılamasında;





Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Aksoy Turizm Tic. İnş. Teks. Gıda Kimyevi Maddeler Otomotiv Ve Sanayi Ltd Şti'nin 1996 yılında iki ortaklı olarak kurulduğunu, şirketin uzun süre önce faaliyetine son verdiğini, şirketin 31/11/2004 tarihinde tasfiyeye girdiğini, tasfiye memuru olarak şirket ortaklarından Abdi Aksoy'un seçildiğini ve tasfiyeye ilişkin ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığını, Şevket Özcan'ın davalı şirketin iki ortağından biri olduğunu ve %5 hisseye sahip olduğunu, Abdi Aksoy'un ise %95 hissesinin bulunduğunu, Şevket Özcan'ın 2003 yılında vefat ettiğini, vergi borçlarının mirasçılara intikal ettiğini, şirketin 30/11/2004 tarihinden beri tasvife halinde olduğunu, diğer ortak Abdi Aksoy'un tasfiye sürecini tamamlamadan yurt dışına çıktığını ve yurt dışında yaşaması nedeniyle şirketin tasfiye sürecini tamamlayamadığını, sona ermenin gerçekleşemediğini, müvekkilinin ve muris Şevket Özcan'ın diğer mirasçılarının genel kurulun toplanmasını, tasfiyenin tamamlanarak şirketin ticaret sicilden silinmesini talep etmiş olduklarını, ancak belirlenen sebepler nedeniyle bunun mümkün olmadığını, müvekkilinin ve diğer mirasçıların yükümlülüklerinin devam etmesi nedeniyle davalı şirketin haklı nedenlerle tasfiyesiz kapatılmasına, vekalet ücretinin ve masrafların karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.





Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK 129. Maddesinde belirtilen şekilde cevap dilekçenizi ve varsa tüm delillerinizi mahkememize ibraz etmeniz, bu sürede cevap dilekçenizi ibraz etmediğiniz taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK 139. Maddesi gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ve

12/01/2026 günü saat: 09:20'de yapılacak ön inceleme duruşmasında

bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususları, HMK 122, 127, 128, 131 ve 139. Maddeleri gereğince