Giriş Tarihi: 02.10.2025 00:01
T.C.ANTALYA 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C.ANTALYA 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.63371837-2024/737-Ceza Dava Dosyası 29.09.2025
Konu :
SANIK: PETRU ZAMA, Mihail ve Tamara oğlu, 1991 Moldova doğumlu,
Mahkememizin 22/11/2024 tarih 2024/737 E. 2024/784 K. Sayılı ilamı ile Sanık Petru ZAMA hakkında Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan mahkumiyetine karar verilmiş ve sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmakla;
Sanık Petru ZAMA'nın üzerine atılı Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan TCK 142/2-h maddesi gereğince sonuç olarak 10 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK 231. Maddesi gereğince Hapis Cezasının Ertelenmesine,
Dair7201 Sayılı yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince Karar özetinin Sanığa ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 14 günlük yasal süre içerisinde Mahkememize dilekçe verilmesi veya Zabıt Katibine beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstinaf yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 29/09/2025
ilangovtr
Basın No: ILN02304447