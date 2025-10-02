T.C.ANTALYA 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.63371837-2024/737-Ceza Dava Dosyası 29.09.2025





Konu :





SANIK: PETRU ZAMA, Mihail ve Tamara oğlu, 1991 Moldova doğumlu,





Mahkememizin 22/11/2024 tarih 2024/737 E. 2024/784 K. Sayılı ilamı ile Sanık Petru ZAMA hakkında Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan mahkumiyetine karar verilmiş ve sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmakla;





Sanık Petru ZAMA'nın üzerine atılı Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan TCK 142/2-h maddesi gereğince sonuç olarak 10 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK 231. Maddesi gereğince Hapis Cezasının Ertelenmesine,



