Giriş Tarihi: 14.09.2025 00:01
T.C.BAKIRKÖY 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C.BAKIRKÖY 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı
:
2024/1107 Esas
Mahkememizin 2024/1107 Esas sayılı dosyasında adresi tespit edilemeyen bilinen son adresi ''Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. Ahmet Kutsi Tecer D. No:48/1 D:1 Merter/güngören/istanbul İstanbul Güngören'' olan davalı İhsan Karataş'ın (T.C.53839396196) adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmış olup, tanınmıyor olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından davalıİhsan Karataş (T.C.53839396196)'a dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davalı İhsan KARATAŞ(53839396196 T.C kimlik numaralı)'ya Duruşma günü; 17/11/2025 günü saat 10:25'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK'nın ilgili hükümleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma gün ve yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25.07.2025
ilangovtr
Basın No: ILN02293434