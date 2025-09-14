T.C.BAKIRKÖY 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı

:

2024/1107 Esas





Mahkememizin 2024/1107 Esas sayılı dosyasında adresi tespit edilemeyen bilinen son adresi ''Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. Ahmet Kutsi Tecer D. No:48/1 D:1 Merter/güngören/istanbul İstanbul Güngören'' olan davalı İhsan Karataş'ın (T.C.53839396196) adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmış olup, tanınmıyor olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından davalıİhsan Karataş (T.C.53839396196)'a dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



