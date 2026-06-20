T.C.BAKIRKÖY 9. AİLE MAHKEMESİ





Bakırköy 9. Aile Mahkemesi,





Davalı DILDORA MADJIDOVA, Özbekistan Cumhuriyeti uyruklu, 994***448 yabancı kimlik numaralı, ikametgahı meçhul.





Davacı ERCAN KILIÇ tarafından davalı DILDORA MADJIDOVA aleyhine mahkememize açılan Boşanma davasının açık yargılaması sırasında HMK nun 139. maddesi hükümleri uyarınca taraflara sulh olmaları için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve HMK nun 150. maddesi hükümleri uyarınca duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri taktirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği, ön inceleme davetiyesinin taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçelerinde gösterdikleri ancak mahkemeye sunmadıkları belgeleri sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgeleri getirmek için açıklama yapmaları, aksi taktirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları hususunun ve ön inceleme

duruşmasının 08/07/2026 günü saat 10:45'e