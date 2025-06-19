T.C.BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/24 ESAS





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/24 ESAS

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





Taşınmazın Tapu Kaydı :

İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Kartaltepe mahallesi, Kireçocakları mevkii, 532 ada 8 parsel, Bahçeli Onaltı Daireli Kargir Apartman nitelikli ana taşınmazda kain 3. kat 13 bağımsız bölüm numaralı mesken nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.





Adresi :

İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Kartaltepe mahallesi, Pelinli Sokak No: 14





Taşınmazın Özellikleri

:

İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Kartaltepe mahallesi, Kireçocakları mevkii, 532 ada 8 parsel, Bahçeli Onaltı Daireli Kargir Apartman nitelikli ana taşınmazda kain 3. kat 13 bağımsız bölüm numaralı mesken nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur. Satışa konu taşınmaz, İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, Kireçocakları mevki, 532 Ada 8parsel (546,00 m2 yüzölçümlü sayısı ile kayıtlı Bahçeli Onaltı Daireli Kargir Apartman nitelikli ana taşınmazda, 3.Katta 40/592 arsa paylı 13 b.bölüm numaralı Mesken nitelikli taşınmazın tamamıdır.Halihazırda ise, Kartaltepe Mahallesi, Pelinli Sokak, No: 14, Karadeniz Apartmanı, 3.Kat, Daire:13 Bakırköy/İSTANBUL posta adreslidir.Yerinde yapılan incelemede taşınmazın bulunduğu 24 dış kapı numaralı Karadeniz Apartmanının, 2 Bodrum+Zemin+4 Normal Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği görülmüştür. Binada 2.Bodrum katta sığınak ve kalorifer dairesi, 1.Bodrum katta 2 mesken, 1 kapıcı odası, Zemin katta bina girişi ve 2 mesken, normal katlarda her katta 3 er mesken olmak üzere toplam 16 adet b.bölüm bulunmaktadır. Bina dış cephesi akrilik boyalıdır. Bina girişi zemin kattan demir doğrama kapı ile sağlanmaktadır. Blok giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenler çini mozaik döşeli, duvarları yarıya kadar yağlı boyalı, üst kısımlar plastik boyalıdır. Satışa konu 3. Katta (13) bağımsız bölüm numaralı Mesken nitelikli taşınmaz, bina girişine göre sağ tarafta, Pelinli Sokaktan bakışta arka cephede yer almaktadır. Brüt 65 m2, net 56 m2 alanlı taşınmaz, balkonlu salon, biri balkonlu 2 adet oda, mutfak banyo,wc, antre ve koridor bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekânlara açılan kapıları ahşap doğrama üzeri yağlı boyalı, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve oda zeminleri laminat döşeli, duvarları saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri seramik döşeli olup, mutfakta mdf dolaplar ve tezgah banyoda, duş teknesi, duş kabini, lavabo ve klozet bulunmaktadır.





Taşınmazın Son İmar Durumu

:

Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2025 tarihli yazısında, 26 ada, 27 parsel; 08.03.2004/18.11.2012/22.03.2021/17.10.2023 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam, Hmax:18.50mt (5 KAT) irtifalıKonut Alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin imar işlem dosyasında yapılan incelemede 22.05.1973 tarih ve 2385 sayılı Yapı Ruhsatı ve 971/2385 sayılı onaylı mimari projesi tespit edilmiştir.





Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler :

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)





Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler :

Beyan YÖNETİM PLANI 08/09/1971





Kıymeti :

4.800.000,00 TL





KDV Oranı :

%1



