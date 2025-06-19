T.C.BAKIRKÖY6. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Sayı :2025/19 Esas

İLAN OLUNACAK METİN





Davacı, ASIYEH NAMJOOYANSHIRAZI ile Davalı, MUTLU-SEZER-CEYLAN BAHÇEŞEHİR ADİ ORTAKLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tüketicinin Açtığı İtirazın İptali davası nedeniyle; davalı adi ortaklığa hazırlanan tebligatın bila dönmesi nedeniyle; Mahkememiz 12.05.2025 tarihli duruşması ile birlikte ön inceleme aşaması tamamlanarak tahkikat aşamasına geçilmiş olduğu hususu ile güncel duruşma gününün

17.11.2025 günü saat 10.10