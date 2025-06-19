Giriş Tarihi: 19.06.2025 00:01
T.C.BAKIRKÖY6. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
T.C.BAKIRKÖY6. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
Sayı :2025/19 Esas
İLAN OLUNACAK METİN
Davacı, ASIYEH NAMJOOYANSHIRAZI ile Davalı, MUTLU-SEZER-CEYLAN BAHÇEŞEHİR ADİ ORTAKLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tüketicinin Açtığı İtirazın İptali davası nedeniyle; davalı adi ortaklığa hazırlanan tebligatın bila dönmesi nedeniyle; Mahkememiz 12.05.2025 tarihli duruşması ile birlikte ön inceleme aşaması tamamlanarak tahkikat aşamasına geçilmiş olduğu hususu ile güncel duruşma gününün
17.11.2025 günü saat 10.10
olduğu hususu ilanen tebliğ olunur. 05.06.2025
Basın No:ILN02243734
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