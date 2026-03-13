T.C.BAKIRKÖYGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/529 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





Tapu Kaydı :

İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Bağcılar Mahallesi, Köyaltı Mevkii, 1613 Parselde Kayıtlı 4.201,50 M2 Yüzölçümlü, 34/9360 Arsa Paylı, Mesken Nitelikli, B1 Blok2. Giriş 3. Kat31 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.





İmar Durumu:

Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 4516640 sayılı imar durum belgesine göre; İstanbul İli Bağcılar İlçesi, İnönü Mahallesi, 1613 parsel sayılı taşınmaz;15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında; çoğunlukla KAKS=2 yapılaşma koşullu Konut alanı, kısmen yol alanında kalmaktadır denilmiştir.





Özellikleri :

Satışa ilişkin dosyada mevcut 14/10/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz; Bağcılar İlçesi, İnönü Mahallesi, 436.Sokakta, tapunun1613 parsel numarasında kayıtlı ve 436.Sokaktan 5 dış kapı numarası alan 4.201,50m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Birlik Apartmanı B1 Blok 2.Giriş 3.katta 34/9360 arsa paylı (31) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı niteliğindedir. Tamamı 4.201,50m2 alana sahip arsa dahilinde yer alan site, 76 bağımsız bölümlü A Blok, 69'ar bağımsız bölümlü B1, B2 ve B3 Blok olmak üzere dört blok ve 283 bağımsız bölümden ibaret, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, 35 yıllık ömre sahip, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları ikmal edilmiştir. B1 Blok mahallinde 5 dış kapı numaralı B1 Blok iki girişe sahip olup, bina 4 bodrum kat+ zemin kat+ 5 normal katlı, B1 Blok 2.Giriş ise 4.bodrum kattan ana girişe sahiptir. 31 bağımsız bölüm numaralı daire, ana binanın 3.normal katında yer almakta olup, mahallinde 28 kapı numaralıdır. Daire plan itibariyle hol, salon, mutfak, iki oda, banyo- WC mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan ölçüleri itibariyle 67,70m2 alana sahip, zemin döşemeleri seramik ve laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, konut alanında yer almaktadır. " denilmektedir.





Kıymeti : 4.000.000,00 TL





KDV Oranı : %1





Kaydındaki Şerhler:

Beyan :

Yönetim Planı :

26/01/1990





Şerh :

TEK lehine yıllığı ( 1 ) liradan 99 yıl müddetle kira şerhi( 21/11/1984Yev 6955 )





Şerh : İhtiyati Tedbir :

Bakırköy 4.Aile Mahkemesinin 22/01/2024 tarih 2024/44 Esas sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile ( Açıklama : İhtiyati Tedbir Tesisi işlenmiştir.) (23/01/2024 - 3690 )





EKLENTİ:

Kömürlük , EKİ: 31 NOLU KÖM



