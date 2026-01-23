T.C.BAYRAMİÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizin 2024/202 Esas sayılı dosyasında davacı Orman Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Hazine-i Maliyeye izafeten Bayramiç Mal Müdürlüğü ve Çavuşköy Köyü Tüzel Kişiliği aleyhine; davalılar adına tescil gören Çanakkale ili, Bayramiç ilçesi, Çavuşköy köyü, 906, 907, 924, 925, 926, 927, 205, 206, 1268, 1269, 1270, 921, 922 parseller arasında kalan ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğünün 7456792 sayılı yazılarında dava konusu edilen taşınmazın Bayramiç Orman İşletme Şefliğinin 27.03.2017 tarih E.615831 sayılı yazı ekinde yer alan koordinatlı krokide belirtilen ve bilirkişi raporlarında A harfi ile belirtilen alan ve 1-14’e kadar koordinatlarla çevrili taşınmazın Çanakkale ili, Bayramiç ilçesi, Çavuşköy köyü 101 ada 1 parsel sayılı orman parseline dahil edilmesinin talep edilmesinin istenildiği anlaşılmakla 4721 sayılı T.M.K.'nun 713. Maddesi uyarınca iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde yukarıda sınırları belirtilen taşınmaz ile ilgili hakkı bulunan yada koşulların oluşmadığına dair itirazı bulunanların Mahkememizin 2024/202 Esas sayılı dosyasına başvurmaları gerektiği tebliğ ve ilan olunur.