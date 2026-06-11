T.C.BÜYÜKÇEKMECE 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/9 SATIŞ





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2022/9 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, Kavaklı Mah. 863 parsel, A8 Blok, 2.kat, 269 bağ.böl nolu taşınmaz 4+1.....





Adresi : Büyükşehir Mah. Çamlık Cad A29 Blok 2.Kat D:9 Beylikdüzü/ İSTANBUL





Yüzölçümü : 110 m2





Arsa Payı : 100/50020





İmar Durumu : İBB Başkanlığının 21.01.2007 onay tarihli 1/1000 ölçekli uyygulama imar planında; Konut alanında kaldığı, Kitle Nizam H:11-14-15 kat, bir kısmmı da imar yolu olarak planlanmıştır.





Kıymeti : 3.525.000,00 TL





KDV Oranı : %1





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



