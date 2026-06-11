Giriş Tarihi: 11.06.2026 00:01
T.C.BÜYÜKÇEKMECE 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.BÜYÜKÇEKMECE 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2022/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2022/9 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, Kavaklı Mah. 863 parsel, A8 Blok, 2.kat, 269 bağ.böl nolu taşınmaz 4+1.....
Adresi : Büyükşehir Mah. Çamlık Cad A29 Blok 2.Kat D:9 Beylikdüzü/ İSTANBUL
Yüzölçümü : 110 m2
Arsa Payı : 100/50020
İmar Durumu : İBB Başkanlığının 21.01.2007 onay tarihli 1/1000 ölçekli uyygulama imar planında; Konut alanında kaldığı, Kitle Nizam H:11-14-15 kat, bir kısmmı da imar yolu olarak planlanmıştır.
Kıymeti : 3.525.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 10:40
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:40
09/06/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02484559