T.C.BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/3239 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/3239 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Satışa konu taşınmaz bilirkişi raporuna göre; "Taşınmaz Tapu Kaydında; İstanbul, Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı (Beylikdüzü) Mahallesi, 501 ada, 5 parsel 3.718,04m2 arsa üzerinde, ana gayrimenkul "B.A.K. DÖRT BLOK APARTMAN VE ARSASI" niteliği ile kayıtlı "DÜKKAN" nitelikli, 1 nolu bağımsız bölüm, A3 Blok zemin katta, 293/28991 cilt/ sayfa no ve 38/12400 arsa payı ile "H**** D****" adına (1/1) hisse oranında, 25.12.2023 tarih ve 54316 yevmiye ile satış işleminden tescil edilmiştir. İmar Durumu - Beylikdüzü Belediyesi İmar Birimi tarafından düzenlenen imar durum belgesine göretaşınmazın konumlu olduğu parsel 21.01.2007 tarihinde onaylanan Beylikdüzü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında, Konut Alanı (Bklok Nizam 15 kat) olarak planlanmıştır denilmiştir. Yapı Ruhsatı ? Yeni Yapı Ruhsatı 24.09.1998 tarih, 11/02 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı, 07.10.2005 tarih, 23/03 sayılı Tadilat Ruhsatı düzenlenmiş olup, tadilat ruhsatına göre yapı sınıfı III B, yol kotu altı 1, yol kotu üstü 13 olmak üzere 14 katlı, 10.969,80m2 inşaat alanlı A1- A2- A3- A4 Bloklarda 26 dükkan 92 mesken olmak üzere 118 bağımsız bölüm için düzenlenmiştir. Yapı kullanma izin belgesi tespit edilememiştir.İlgili belediyesinde ana taşınmaza ait mimari projesi incelenmiştir. Taşınmazınkatı, kattaki konumu ve alanı açısından her iki proje birbiri ile uyumludur. TAŞINMAZIN KONUMU ve AÇIK ADRESİ: Dosyaya esas taşınmaz, İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, tapu kayıtlarında Kavaklı (Beylikdüzü)Mahallesi, yerleşimde Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi No:14/A7 Güven Emek Evleri A3 Blok zemin kat (1) nolu dükkan posta adresinde yer almaktadır. Parsel doğu yönünden Enver Adakan Caddesi, Kuzey yönünden Gonca Sokak, Güney Yönünden komşu parsel, batı yönünden de 19Mayıs Caddesi ile sınırlıdır. Taşınmazın konumlu olduğu bölge konut mıntıkası şeklinde teşekkül göstermiştir. Taşınmaz bölgesi ilçenin düzenli yapılaşma gösteren kısmında yer almaktadır.Özel araç ve toplu taşıma ile ulaşım imkanları kolaydır. E5 Karayolu ve Metrobüs Güzergahına 950mt, Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesine 450mt, Beylikdüzü Spor Kompleksine 250mt mesafededir. Adresi: Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi No:14/A7 zemin kat 1 nolu dükkan Beylikdüzü/ İstanbul 'dur. Satışa konu (1) Bağımsız Bölüm Numaralı Taşınmazın Özellikleri; Taşınmaz dükkan nitelikli olup, A3 Blok zemin katta, A3 Blok ana girişinin solunda yer almaktadır. Bir açık cephelidir. Projesi üzerinde yapılan incelemeye göre 23,50m2 net alanlı olup, onaylı projesine göre bodrum katta 27m2 alana sahip deposu mevcut, ancak depo inişi tespit edilememiştir.Dükkan zemini laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, alüminyum doğrama camekanlıdır. Taşınmaz dahilinde elektrik ve sıhhi tesisatlar mevcuttur.Taşınmazın iç mekan olarak yapılı durumda olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz keşif anında iskan edilmektedir.Fiili durumu dükkan olarak kullanılmaktadır." denilmiş olup, iş butespitler bilirkişi raporundan yapılmıştır.





*Ayrıca UYAP ortamında verilen karakter sınırı nedeni ile bilirkişi raporunda değinilen ancak karakter sınırı nedeni ile dahil edilemeyen taşınmaza ait tüm hususlar için bilirkişi raporu eklenmiş olup, ihale katılımcılarına ilanen tebliğ olunur.





Adresi : Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi No:14/A7 Beylikdüzü/ İstanbul





Yüzölçümü : 3.718,04 m2





Arsa Payı : 38/12400





İmar Durumu :İnşaat tarzı21.01.2007 tarihinde onaylanan Beylikdüzü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında, Konut Alanı (Bklok Nizam 15 kat) olarak planlanmıştır denilmiştir.





Kıymeti : 2.400.000,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki Gibidir.



