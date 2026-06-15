T.C.DAZKIRI KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

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09.04.2021 tarihinde yayınlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre Hazine Taşınmazlarının satş işlemlerinden, 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) Satış bedeli için ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir.