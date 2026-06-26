T.C.ERBAA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/12 SATIŞ









TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

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2026/12 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri:

Tokat ili Erbaa ilçesi Kale Köyü, 131 ada 4 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 12.500 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda tek parça halinde 1/3'ünün buğday ve 2/3'ünün ekime hazır halde işlendiği görülmüştür. Taşınmazın bulunduğu bölge itibari ile toplulaştırma alanı içerisinde, güneyi arazi yolu, kuzeyi drenaj kanalı ve diğer yönler tarım arazileri ile çevrili, %3 meyilli killi-tınlı toprak bünyesine sahip ince yapılı, derin profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan ulaşım ve güvenlik sorunu bulunmayan, makinalı tarıma uygun yörede yetiştiriciliği yapılan tarım ürünlerin üretime uygun, toplulaştırma parselleri içerisinde sulu tarım arazisi olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmaz köy yerleşim alanı dışında kuş uçuşu Kale köyü yerleşim merkezine 924 metre, Erbaa Hükümet konağına 9,20 km. mesafededir.





Kıymeti :

11.245.000,00 TL

KDV Oranı :

%10

Damga Vergisi:

%05,69





Kaydındaki Şerhler:

Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")



