T.C.GAZİOSMANPAŞA8. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/251 Esas





İ L A N





Davacı , NAİME AYKURT ile Davalı , HÜSEYİN AYKURT arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;





Davacının Mahkememize verdiği 22/02/2024 tarihli dilekçesi ile 2023 yılında evlendiklerini, davalının kendisini darp ettiğini, boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. dilekçelerin tamamlanmasından sonra, ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verileceğine, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi halinde, duruşma tarihinin belirleneceğine ve yatırılan avanstan karşılanarak taraflara bildirileceğine, Ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde, ön incelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün verileceğine, 7251 Sk. ile değişik 6100 sayılı HMK'nun 147. Maddesi uyarınca, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla davalının yokluğunda karar verileceği hususlarının davalıya

İHTARINA

, davalı HÜSEYİN AYKURT'a iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceği HMK 128. maddesi uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılmak üzere 02/12/1982 doğumlu 21224539794 TC kimlik numaralı

HÜSEYİN AYKURT'a İLANEN TEBLİĞ