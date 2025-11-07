T.C.GEMLİK İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/234 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





TAŞINMAZIN





Özellikleri : Bursa İl, Gemlik İlçe, Umurbey Mahalle/Köy, Gemlik Yolu Mevkii, 156 Ada, 13 Parsel, Satışa konu taşınmaz; Bursa ili, Gemlik ilçesi, Umurbey Mah. Gemlik Caddesi No:3 adresinde yer almaktadır. Değerlemeye konu gayrimenkul 156 Ada 13 Parsel 21.091,92 m2 alanlı sıfır eğimlitopografik yapıya sahiptir. Parsel üzerinde Yasal ve Mevcut Duruma göre 15.091 m2 kapalı alanlı yapılar grubu yer almaktadır. Parsel üzerinde yer alan yapılara ait bilgiler kroki ve tabloda belirtildiği gibidir. Parsel çevresi korkuluk ve çit ile çevrili olup, Gemlik Caddesi üzerinden güvenlikli girişi bulunmaktadır. Girişte yer alan İdari Bina / İmalathane-İşletme/ Depo / Sosyal Tesis-Yemekhane olmak üzere toplam 4 adet yapı ve sundurma yer almaktadır.





Tesis faaliyet halindedir.





1/C-1: İDARİ BİNA; brüt 567 m² kapalı alana sahip olup, betonarme yapı tarzında inşa edilmiştir. Mevcut bina 30 yaş üzeri, zemin+2.normal kattan oluşmaktadır. Dış cephesi cam giydirme ve alüminyum kompoze kaplamadır. Doğramalar alüminyumdur. Bina genel zeminleri seramik, ofis bölmeleri laminant parke kaplıdır. Duvarlar plastik boyalı, tavanlar taşyünü karo asma tavan ve plastik boyalıdır.





1/C-2: İŞLETME İMALATHANE; brüt 11.100 m² kapalı alana sahip olup, çelik yapı tarzında inşa edilmiştir. Mevcut bina 30 yaş üzeri, zemin kattan oluşmaktadır. Dış cephe, duvarlar ve çatı sandviç panelden imaldir. Kapı ve pencereler demir doğramadır. Nitelikli bir sanayi yapısıdır.





1/C-3: DEPO; brüt 1.660 m² kapalı alana sahip olup, betonarme yapı tarzında inşa edilmiştir. Mevcut bina 30 yaş üzeri, zemin kattan oluşmaktadır. Zeminler epoksi ve taş kaplamadır. Dış cephe, duvarlar ve çatı sandviç panelden imaldir. Kapı ve pencereler demir doğramadır.





1/C-4: SOSYAL TESİS YEMEKHANE; 700 m² kapalı alana sahip olup, betonarme yapı tarzında inşa edilmiştir. Mevcut bina 30 yaş üzeri, bodrum kat+zemin kat+1.normal kat olmak üzere 3 kattan oluşmaktadır. Dış cephe, sıva üzeri boyalıdır. Kapı ve pencereler alüminyum doğramadır. Bina genel zemin kaplaması seramik, misafirhane bölmelerinde laminant parkedir. Duvarlar ve tavan plastik boyalıdır.





1/C-5: SUNDURMALAR; 1.064 m2 kullanım alanına sahiptir. Demir profil ve sandviç paneller ile imal edilmiştir.





1/C-6 : DİĞER ; Üretim Tesisleri dışında; parselin doğu cephesinde yer alan yaklaşık 1mt. yüksekliğinde beton duvar, parselin diğer sınırlarını çevreleyen yaklaşık 1 mt. yükseklikte tel çit, tesis içinde zemin kaplaması olarak kullanılan saha betonu, sundurma, 10 m2 güvenlik kulübesi, aydınlatma ve çevre düzenlemesi yeraltı ve yerüstü düzenlerine eklenmiştir.





Parsel üzerindeki binalar Gemlik Belediyesinden alınan inşaat ruhsatı gereği inşa edilmiş olup Binalar için Yapı Kullanma ruhsatı alınmıştır. Söz konusu yapı ruhsatları, onaylı ruhsat eki mimari projeleri ve yapı kullanma izin belgeleri incelendiğinde parseldeki toplam inşaat alanının 15.091 m² ve toplam taban alanının 14.437 m² olduğu anlaşılmaktadır.





Mekanik ve Elektrik ekipmanlar :





Umurbey Mahallesi Gemlik caddesi no:3 Gemlik/Bursa adresinde yerleşik olarak bulunan borçlu şirket faal olarak üretim yapmakta olup,üretimde ve üretim sahasında kullanılan ekipmanların adeti, cinsi ve özellikleri ve aşağıdaki gibidir. Kıymet takdirini ekipmanların ve donanımlarının kullanım durumu, 2.el piyasa durumu ve internetten yapılan araştırmalara göre değerlendirmesi yapılmıştır. Değerlemeye esas makine ve ekipmanlar, özel alaşımlı saç ve saç sanayinde kullanılmakta olup saçların siparişe göre ebatlaması yapılmaktadır.





Bilirkişilerce belirlenen aşağıdaki mallar bütünleyici parça olarak tespit edilmiş olup ekonomik bütünlük oluşturduğundan taşınmaz ile birlikte satışı değerlendirilmiştir.





MÜTEMMİM CÜZ NİTELİĞİNDEKİ MALZEMELER





1- VİDALI KOMPRESÖR 3adet x82.100TL 246.300TL





(komsan-vek-15)





2. HAVA KURUTUCU 1adet 69.100TL





(KOMSAN-TMC 360)





3. PİSTONLU KOMPRESÖR 1adet 19.200TL





(marka:lupamat)





4. HAVA TANKI 64.200TL





5. VİDALI KOMPRESÖR 1adet 187.550TL





(marka:lupamat,tip:lkv 37/7,5 dhk premium,güç:37kw,2021model)





6. BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİNE AİT DAĞITIM HATLARI 206.500TL





7. PANOLU-KABİNLİ . JENERATÖR(KSJ-725) 1.476.400TL





8. JENERATÖR hk-1500 1adet 48.100TL





9.HİDROFOR VE EKİPMANLARI 19.800TL





10.TRAFO 1600KVA 1adet 1.050.000TL





(tüm şalter üniteleri, OG-AG panoları, ana kumanda ve kompanzasyon panosu, işletme genelinde bulunan toprak altı ve tesisat tavaları, antikron, havai ve benzerleri şeklinde yapılmış elektrik hatları, tali kumanda panoları ile tesisata ait diğer malzemeler)





11.TRAFO İÇİN GAZLI KESİCİ 1adet 52,120TL





12..END.DOĞALGAZ,İSTASYON TESİSATLARI 995.000TL





(basınç düşüm istasyonu, yeraltı hatları, emniyet sistemleri, tüm tesisat hatları ve armatürleri)





13.KONTROL VE HIRSIZ ALARM SİSTEMİ 1adet 15.050TL





14.KART BASMA TERMİNALİ 1adet 94.200TL





15.YANGIN POMPA,HİDROFOR,JENERATÖR TESİSATI 790.500TL





(yangın tesisatları, yangın dolapları, su alma ağızları, benzin motorlu WİLo pompalı yangın hidrofor ve pompaları, jeneratörü, kontrol panoları ve tüm armatürler)





16.YANGIN ALGILAMA PANEL VE DEDEKTÖR 41.400TL





17.KARBONDİOKSİTLİ OTO.SÖNDÜRME SİSTEMİ PANELİ 182.000TL





Toplam 5.557.420,00 TL





Adresi : Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mah. Gemlik Cad. No:3 Gemlik / BURSA





Yüzölçümü : Yasal ve Mevcut Duruma göre 15.091 m2 kapalı alan, Tapu kaydında yazılı toplam21.091,92 m2





İmar Durumu : Bursa ili, Gemlik ilçesi, Umurbey mah. de kain Tapu Sicilinde 156 ada, 13 nolu parselde kayıtlı taşınmazın tamamı 1/1000 ölçekli, Umurbey Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalmaktadır. Parsele Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında, Kaks:1,00 Hmax:15,50mt. yapılaşma koşullarında yapıya izni verilmektedir.





Kıymeti : 840.278.520,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: Geçit hakkı vardır.(Özel Koşullar : Hisar Mahallesi 186 ada 29 parsel aleyhine Umurbey Mahallesi 156ada 13 parsel lehine (A) harfi ile gösterilen 257, 18m2 lik kısımda doğalgaz geçiş hakkı kurulmuştur. ) Tapu kaydında yazıldığı gibidir.



