T.C.GÖLCÜK1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1780 ada 11 parseldeki binanın yan cephesinde bulunan merdiven tarafından fiilen işgal edilmiş durumda olduğu anlaşılmıştır. Bu durum, taşınmazın bağımsız olarak kullanımını fiilen imkansız hale getirmekte olup, hukuki ve fiili durumunun birlikte değerlendirilmesini gerektirmektedir.