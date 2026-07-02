Giriş Tarihi: 02.07.2026 00:01
T.C.GÖLCÜK1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.GÖLCÜK1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/46 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/46 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 1873 Ada, 5 Parsel, 233,14 m2 Arazi Arazi Üzerinde Arsa Ana Taşınmaz Nitelikli 64/628 Arsa Paylı5 Katlı Binada 2. Kat 5 Numaralı Bağımsız Bölümde Kayıtlı Brüt 80 m2 Mesken Vasafında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Yenimahalle Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 80 m2
Arsa Payı : 64/628
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS= 0.40 ve KAKS= 1.20 olmak üzere
Konut alanında kalmakta olup, yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti : 2.400.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:09
Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:09
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:09
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:09
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ŞEHİTLER Mahalle/Köy, 1780 Ada, 5 Parsel, 287,32 m2 Arazi Arazi Üzerinde Arsa Ana Taşınmaz Nitelikli 28/288 Arsa Paylı5 Katlı Binada Bodrum Kat 1 Numaralı Bağımsız Bölümde Kayıtlı Brüt 105 m2 Mesken Vasafında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 105 m2
Arsa Payı : 28/288
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS= 0.40 ve KAKS= 1.20 olmak üzere
Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.890.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 11:11
Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:11
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:11
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:11
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ŞEHİTLER Mahalle/Köy, 1780 Ada, 5 Parsel, 233,14 m2 Arazi Arazi Üzerinde Arsa Ana Taşınmaz Nitelikli 28/288 Arsa Paylı5 Katlı Binada ZEMİN Kat 2 Numaralı Bağımsız Bölümde Kayıtlı Brüt 105 m2 Mesken Vasafında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 105 m2
Arsa Payı : 28/288
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS= 0.40 ve KAKS= 1.20 olmak üzere
Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 3.080.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 12:11
Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 12:11
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 12:11
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 12:11
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ŞEHİTLER Mahalle/Köy, 1780 Ada, 5 Parsel, 287,32 m2 Arazi Arazi Üzerinde Arsa Ana Taşınmaz Nitelikli 24/288 Arsa Paylı5 Katlı Binada Zemin Kat 3 Numaralı Bağımsız Bölümde Kayıtlı Brüt 90 m2 Mesken Vasafında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 90 m2
Arsa Payı : 24/288
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS= 0.40 ve KAKS= 1.20 olmak üzere
Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.430.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 13:34
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:34
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ŞEHİTLER Mahalle/Köy, 1780 Ada, 5 Parsel, 287,32 m2 Arazi Arazi Üzerinde Arsa Ana Taşınmaz Nitelikli 28/288 Arsa Paylı5 Katlı Binada 1. Kat 4 Numaralı Bağımsız Bölümde Kayıtlı Brüt 110 m2 Mesken Vasafında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 110 m2
Arsa Payı : 28/288
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS= 0.40 ve KAKS= 1.20 olmak üzere
Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 3.190.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 14:34
Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:34
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 14:34
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 14:34
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ŞEHİTLER Mahalle/Köy, 1780 Ada, 5 Parsel, 287,32 m2 Arazi Arazi Üzerinde Arsa Ana Taşınmaz Nitelikli 24/288 Arsa Paylı5 Katlı Binada 1. Kat 5 Numaralı Bağımsız Bölümde Kayıtlı Brüt 90 m2 Mesken Vasafında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 90 m2
Arsa Payı : 24/288
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS= 0.40 ve KAKS= 1.20 olmak üzere
Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.520.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:08
Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:08
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:08
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:08
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ŞEHİTLER Mahalle/Köy, 1780 Ada, 5 Parsel, 287,32 m2 Arazi Arazi Üzerinde Arsa Ana Taşınmaz Nitelikli 28/288 Arsa Paylı5 Katlı Binada 2. Kat 6 Numaralı
(Fiziken İnşa Edilmemiş)
Bağımsız Bölümde Kayıtlı Mesken Vasafında Taşınmaz.
Fiziken Mevcut Bulunmayan Bu Bağımsız Bölüm Arsa Payı Olarak Satışa Sunulmaktadır. Alıcının Bu Hususa Dikkat Etmesi Gerekir.
Adresi : Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 28 m2
Arsa Payı : 28/288
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS= 0.40 ve KAKS= 1.20 olmak üzere
Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 140.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 11:09
Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 11:09
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:09
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:09
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ŞEHİTLER Mahalle/Köy, 1780 Ada, 5 Parsel, 287,32 m2 Arazi Arazi Üzerinde Arsa Ana Taşınmaz Nitelikli 24/288 Arsa Paylı5 Katlı Binada 2. Kat 7 Numaralı
(Fiziken İnşa Edilmemiş)
Bağımsız Bölümde Kayıtlı Mesken Vasafında Taşınmaz.
Fiziken Mevcut Bulunmayan Bu Bağımsız Bölüm Arsa Payı Olarak Satışa Sunulmaktadır. Alıcının Bu Hususa Dikkat Etmesi Gerekir.
Adresi : Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 24 m2
Arsa Payı : 24/288
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS= 0.40 ve KAKS= 1.20 olmak üzere
Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 120.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 12:11
Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 12:11
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 12:11
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 12:11
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ŞEHİTLER Mahalle/Köy, 1780 Ada, 5 Parsel, 287,32 m2 Arazi Arazi Üzerinde Arsa Ana Taşınmaz Nitelikli 28/288 Arsa Paylı5 Katlı Binada 3. Kat 8 Numaralı
(Fiziken İnşa Edilmemiş)
Bağımsız Bölümde Kayıtlı Mesken Vasafında Taşınmaz.
Fiziken Mevcut Bulunmayan Bu Bağımsız Bölüm Arsa Payı Olarak Satışa Sunulmaktadır. Alıcının Bu Hususa Dikkat Etmesi Gerekir.
Adresi : Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 28 m2
Arsa Payı : 28/288
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS= 0.40 ve KAKS= 1.20 olmak üzere
Konut alanında kalmaktadır
.
Kıymeti : 140.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 13:33
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:33
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ŞEHİTLER Mahalle/Köy, 1780 Ada, 5 Parsel, 287,32 m2 Arazi Arazi Üzerinde Arsa Ana Taşınmaz Nitelikli 24/288 Arsa Paylı5 Katlı Binada 3. Kat 9 Numaralı
(Fiziken İnşa Edilmemiş)
Bağımsız Bölümde Kayıtlı Mesken Vasafında Taşınmaz.
Fiziken Mevcut Bulunmayan Bu Bağımsız Bölüm Arsa Payı Olarak Satışa Sunulmaktadır. Alıcının Bu Hususa Dikkat Etmesi Gerekir.
Adresi : Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 24 m2
Arsa Payı : 24/288
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS= 0.40 ve KAKS= 1.20 olmak üzere
Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 120.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 14:35
Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 14:35
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 14:35
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 14:35
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ŞEHİTLER Mahalle/Köy, 1780 Ada, 5 Parsel, 287,32 m2 Arazi Arazi Üzerinde Arsa Ana Taşınmaz Nitelikli 28/288 Arsa Paylı5 Katlı Binada 4. Kat 10 Numaralı
(Fiziken İnşa Edilmemiş)
Bağımsız Bölümde Kayıtlı Mesken Vasafında Taşınmaz.
Fiziken Mevcut Bulunmayan Bu Bağımsız Bölüm Arsa Payı Olarak Satışa Sunulmaktadır. Alıcının Bu Hususa Dikkat Etmesi Gerekir.
Adresi : Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 28 m2
Arsa Payı : 28/288
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS= 0.40 ve KAKS= 1.20 olmak üzere
Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 140.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:07
Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:07
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:07
Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 10:07
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ŞEHİTLER Mahalle/Köy, 1780 Ada, 5 Parsel, 287,32 m2 Arazi Arazi Üzerinde Arsa Ana Taşınmaz Nitelikli 24/288 Arsa Paylı5 Katlı Binada 4. Kat 11 Numaralı
(Fiziken İnşa Edilmemiş)
Bağımsız Bölümde Kayıtlı Mesken Vasafında Taşınmaz.
Fiziken Mevcut Bulunmayan Bu Bağımsız Bölüm Arsa Payı Olarak Satışa Sunulmaktadır. Alıcının Bu Hususa Dikkat Etmesi Gerekir.
Adresi : Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 24 m2
Arsa Payı : 24/288
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS= 0.40 ve KAKS= 1.20 olmak üzere
Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 120.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:07
Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:07
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:07
Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 11:07
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ŞEHİTLER Mahalle/Köy, 1780 Ada, 10 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz ( Taşınmazın yan parsel olan
1780 ada 11 parseldeki binanın yan cephesinde bulunan merdiven tarafından fiilen işgal edilmiş durumda olduğu anlaşılmıştır. Bu durum, taşınmazın bağımsız olarak kullanımını fiilen imkansız hale getirmekte olup, hukuki ve fiili durumunun birlikte değerlendirilmesini gerektirmektedir.
Adresi : Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 15,12 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS= 0.40 ve KAKS= 1.20 olmak üzere
Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 75.600,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 12:09
Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 12:09
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 12:09
Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 12:09
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Kopukcivarı Mevkii, 122 Ada, 13 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Yenimahalle Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 11.789,60 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında
Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 9.450.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 13:33
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 13:33
22/05/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02501154