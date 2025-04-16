T.C.İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.43594248-2024/501-Ceza Dava Dosyası





Konu:





İLAN





Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme*suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/12/2024 tarihli ilamı ile sanık MUHAMMED ARRAVİ, Muhammed ve Nesrin oğlu, 01/01/2004 HALEP doğumlu, , TC Kimlik No:99886930518 hırsızlık suçundan 4 YIL 2 AY HAPİS VE , İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞI suçundan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ilişkingerekçeli karar sanığa tebliğ edilememiştir.





7201 sayılı Tebligat Kanunun 28.md.si gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, İlamın yayınlanmasından itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu

İLAN OLUNUR.