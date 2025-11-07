T.C.İSTANBUL ANADOLU 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞUNDAN





SIRA CETVELİNİN İLÂNI





DOSYA NO : 2022/8 TEREKE





MÜFLİSİN ADI, SOYADI :

1-SACİT KESKİN(42340494088)





2-DİNÇ İNŞ.MALZ.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ(İTO Sicil No:10251-8)





Yukarıda kimlik bilgileri yazılı muris terekesi ve tek ortağı bulunduğu şirketin mirasın reddi nedeniyleiflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup kayıt yaptıran alacaklılar ile ilgili olarak alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, olup İİK mad. 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli incelemeye hazırdır.



