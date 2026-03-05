T.C.İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Kiracının yukarıda yazılı adresine tahliye emri tebliğe gönderilmiş, Kiracının yerleşim yerinden ayrıldığından bahisle ödeme emri bila iade edilmiştir. Yapılan araştırmalar neticesinde kiracının tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden tahliye emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda adresi yazılı taşınmazı iş bu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflas Kanununun 273 üncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur. 23.02.2026