Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
T.C.İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Giriş Tarihi: 05.03.2026 00:01

T.C.İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

T.C.İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

YAZILI SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞINMAZIN KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ DURUMUNDA TAHLİYE EMRİ'NİN İLANEN TEBLİĞİ

İ L A N

DOSYA NO
:
2025/8585
1-Kiralayanın ve varsa temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi
CEREN ARSLAN,

vekili Av. Hüsnü Emre Özcan

Şair Nedim Cad. No: 12 Akaretler Sıraevler E1 Blok D.11 Beşiktaş / İSTANBUL
2-Kiracının ve varsa temsilcisinin

yerleşim yerindeki adresi
ADRIANA OLIVEIRA SOUZA (pasaport nu:A01852***) (yabancı kimlik no: 997***56606)
3- Tahliyesi istenen taşınmazın mevkii ve adresi
Caferağa Mah. Şair Latifi Sokak Yonca Apartmanı No:13/2 - Moda Kadıköy/İstanbul

Kiracının yukarıda yazılı adresine tahliye emri tebliğe gönderilmiş, Kiracının yerleşim yerinden ayrıldığından bahisle ödeme emri bila iade edilmiştir. Yapılan araştırmalar neticesinde kiracının tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden tahliye emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda adresi yazılı taşınmazı iş bu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflas Kanununun 273 üncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur. 23.02.2026

ilangovtr
Basın No: ILN02414494