T.C.İSTANBUL ANADOLU 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

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Esas No:2024/915





Davacı DEMET ATASEVER tarafından Davalı MURAT SALCI aleyhine açılan Boşanma davası nedeniyle;





Davalı MURAT SALCI dosyada bulunan Amasra/Bartın ve Kuzey Makedonya adresine dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden ve araştırma sonucu adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince İLANEN TEBLİGAT YAPILMASINA karar verilmiştir.





Davacı DEMET ATASEVER tarafından tarafınıza nafaka davası açılmakla; aylık 4.000,00 TL olan iştirak nafakasının 28.000,00 TL 'ye çıkartılarak hükmedilmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.



