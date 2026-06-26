Giriş Tarihi: 26.06.2026 00:01
T.C.İSTANBUL ANADOLU 8. AİLE MAHKEMESİNDEN
T.C.İSTANBUL ANADOLU 8. AİLE MAHKEMESİNDEN
İLAN
Esas No:2024/915
Davacı DEMET ATASEVER tarafından Davalı MURAT SALCI aleyhine açılan Boşanma davası nedeniyle;
Davalı MURAT SALCI dosyada bulunan Amasra/Bartın ve Kuzey Makedonya adresine dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden ve araştırma sonucu adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince İLANEN TEBLİGAT YAPILMASINA karar verilmiştir.
Davacı DEMET ATASEVER tarafından tarafınıza nafaka davası açılmakla; aylık 4.000,00 TL olan iştirak nafakasının 28.000,00 TL 'ye çıkartılarak hükmedilmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
HMK.nun 317. ve 318.maddeleri uyarınca dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçenizi ve tüm delillerinizi, açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize eklemeniz ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermek zorunda olduğunuz hususu tebliğ olunur. 01/06/2026
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Basın No: ILN02496453