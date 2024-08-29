T.C.İSTANBUL ANADOLU 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90469455-2024/81-Ceza Dava Dosyası Konu :





İSTANBUL ANADOLU 9.AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN





İLANEN TEBLİGAT





ESAS NO

:

2024/81





KARAR NO

:

2024/294





KARAR TARİHİ :

21/05/2024





SUÇ :

Dolandırıcılık





SANIK KİMLİĞİ :

Muammer GAHYA ; Nuri ve Arife oğlu, 01/07/1973 Kütahya d.lu, Kütahya , Merkez; Eskiyüreğil n.k. (TC Kimlik No : 575......10)





KARAR ÖZETİ :

Sanığın "Dolandırıcılık" suçundan dolayı yapılan yargılaması sonucunda sanık hakkında 3 yıl 4 ay hapis ve 6.660 TL adli para cezasına hükmedilmiştir.





Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmenkendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.



