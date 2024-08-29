Giriş Tarihi: 29.08.2024 00:01
T.C.İSTANBUL ANADOLU 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLU 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.90469455-2024/81-Ceza Dava Dosyası Konu :
İSTANBUL ANADOLU 9.AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN
İLANEN TEBLİGAT
ESAS NO
:
2024/81
KARAR NO
:
2024/294
KARAR TARİHİ :
21/05/2024
SUÇ :
Dolandırıcılık
SANIK KİMLİĞİ :
Muammer GAHYA ; Nuri ve Arife oğlu, 01/07/1973 Kütahya d.lu, Kütahya , Merkez; Eskiyüreğil n.k. (TC Kimlik No : 575......10)
KARAR ÖZETİ :
Sanığın "Dolandırıcılık" suçundan dolayı yapılan yargılaması sonucunda sanık hakkında 3 yıl 4 ay hapis ve 6.660 TL adli para cezasına hükmedilmiştir.
Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmenkendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.
7201 sayılıKanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 15 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 27.08.2024
Basın No:ILN02082174
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