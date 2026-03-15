T.C.İSTANBUL ANADOLU 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO

:

2024/727 Esas





DAVALI

:

1-KAYHAN KIRMIZIGÜL - 56251348330





DAHİLİ DAVALI:

2-MEHMET CAN OLGUN - 50929009318





Davacı Kervansaray Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan menfi tespit davasının yapılan yargılamasında;





Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından;





Davalı

Kayhan Kırmızıgül'e

ve Dahili Davalı

Mehmet Can Olgun'a

Mahkememizin 2017/873 Esas 2021/528 Karar 06.07.2021 tarihli kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin kararının Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2022/3301 Esas 2024/3835 Karar sayılı 13.05.2024 tarihli ilam iletemyiz olunan kararın ortadan kaldırılmasına ve Mahkememizin 2017/873 Esas 2021/528 Karar 06.07.2021 tarihli kararının bozulmasına ilişkin kararın ve Davalı Mehmet Can Olgun'a davacı vekili tarafından sunulan 06.03.2025 tarihli Mehmet Can Olgun'un davaya dahil edilmesi talepli dahili davalı dilekçesi ile birlikte duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Durusma Günü: 02/04/2026 günü saat: 11:30'da