T.C.İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/301 SATIŞ





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





Özellikleri :

İstanbul İl, Üsküdar İlçe, BULGURLU Mahalle/Köy, 2379 Ada, 3 Parsel, Kıymet takdirine konu; tapuda Bulgurlu Mahallesi 2379 ada, 3 numaralı parsel numaralı ,idari olarak İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ünalan Mahallesi, Görgülü Sokak 64 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu parsel geometrik olarak yamuk dörtgen şeklinde, topoğrafik olarak doğudan batıya doğru 963-5 meyilli vaziyettedir. Taşınmazın tapu kaydında muhdesat olarak kayıtlı Şaban Uçar'a ait binalar yıkılmış olup, üzerinde herhangi bir yapı/ tesis bulunmamakta ve fiilen boş ARSA durumdadır. Ulaşımı kolay; Ayazma Caddesine 7Om., E-5 Karayoluna 300m., Ünalan Metro İstasyonuna 390. Mesafede konumludur.





Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler :

Tapu Kaydındaki Gibidir





Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler :

Tapu Kaydındaki Gibidir





Takdir Olunan Değer

:

28.186.400,00 TL





Artırmaya İştirak İçin





Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı

:

2.818.640,00 TL





Taşınmazın Son İmar Durumu

:

Dosyasında mevcut; Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve





Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2025 tarih 312044 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ünalan





(Eski Bulgurlu) Mahallesi, 2379 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz; 13.02.2008 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli





Ünalan, Örnek, Esatpaşa ve Fatih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planında ve 15.10.2021 tasdik





tarihli, 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde; Kısmen H:3 kat irtifada, Blok Nizam Konut alanında, Kısmen





de İmar Yolunda kalmaktadır.





Adresi :

Ün Alan Mahallesi Görgülü Sokak No:64 Üsküdar / İSTANBUL





Yüzölçümü :

352,33 m2





Kıymeti :

28.186.400,00 TL





KDV Oranı :

%10





Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir



