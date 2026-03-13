T.C.İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/202 SATIŞ





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





Özellikleri :

İstanbul İl, Pendik İlçe, KURTKÖY Mahalle/Köy, 9241 Ada, 6 Parsel, 26 Nolu Bağımsız Bölüm GAYRİMENKULLERİN KONUMU VE EVSAFI: Kıymet takdirine konu; tapuda Kurtköy Mahallesi 9241 ada, 6 parsel üzerindeki GÖZDE SİTESİ 6/2 kapı numaralı B Blok Apartmanın 6. Katında bulunan 26 bağımsız bölüm numaralı Mesken(Daire); İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi, Güzeltepe Sokak 6/2 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu 26 numaralı dairenin bulunduğu Apartman yaklaşık 14 yıl önce betonarme karkas sistemde, Bodrum Kat+Zemin Kat+6 normal kat olmak üzere 8 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanda asansör bulunmaktadır. Dairenin dış giriş kapısı çelik kapı olup, iç mekan; antre, hol, banyo-tuvalet, mutfak, 2 oda ve salon olmak üzere 2+1 planında, yaklaşık 100m2 brüt, 85m2 net alana sahip ,ısınması doğalgaz kombi sistem iledir. Apartman ve daire normal işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Sitenin bahçesinde açık havuz bulunmakta, açık ve kapalı otoparkı bulunmaktadır. Sitenin çevresi bahçe duvarı ile çevrili olup, özel güvenliklidir. Söz konusu daire keşif esnasında kapalı olduğundan daire içerisine girilememiş olup, daire hakkındaki bilgiler kat görevlisinden edinilmiş ve yine dosya içerisinde bulunan bilirkişi raporundan faydalanılmıştır.





Adresi :

Kurtköy Mahallesi Güzeltepe Sokak 6/2Pendik / İSTANBUL





Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler :

Tapu Kaydındaki Gibidir





Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler :

Tapu Kaydındaki Gibidir ( İstanbul Anadolu 50 Asliye Hukuk Mahkemesi ( eski İstanbul Anadolu 27. Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/642 Esas)nin 2024/227 Esas sayılı dosyasından ihtiyati Tedbir kararı verildiği ancak ilgili birim ile yapılan yazışmada tedbirin kaldırılmasına karar verildiği ve satışa engel teşkil etmediği bildirilmiştir.





Takdir Olunan Değer

:

5.000.000,00 TL





Artırmaya İştirak İçin





Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı

:

500.000,00 TL





Taşınmazın Son İmar Durumu

:

Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 17.04.2025 tarihli E-98901083-115.02.04-340346 sayılı cevap yazısında; inceleme konusu 104 ada, 10 parsel sayılı taşınmaz 09.06.2006 t.t'li 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planı, 15.10.2021 t.t.li 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği ve 18.12.2023 t.t'li 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği kapsamında kısmen H:12,50 mt. (4 kat) irtifada, blok nizam yapılaşma şartıyla Konut Alanı, kismen de İmar Yolu plan fonksiyonuna haizdir. Yapı ruhsatının 82 cilt, 14 sayılı ve 04.10.1966 tarihli olduğu bildirilmiştir.



