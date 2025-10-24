T.C.İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/30 SATIŞ





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/30 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : İstanbul İli, Ümraniye İlçe, ÇAKMAK Mahalle/Köy, 99 Ada, 5 Parsel, Tapuda Ümraniye İlçesi Çakmak Mahallesi 99 ada, 5 numaralı parsel ve üzerinde ki Bina; İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Çakmak Mahallesi, Tavukçuyolu Caddesi Yavuz Apartmanı 36 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu taşınmaz tapuda arsa vasfıyla kayıtlı olmasına rağmen, keşif esnasında görüldüğü üzere; taşınmazın üzerine yaklaşık 15 yıl önce ruhsatsız olarak Bodrum Kat Zemin Kat+3 Normal kat olmak üzere 5 katlı bir bina inşa edilmiştir. Bina Bodrum kat ve Zemin katta 115? şer m2 taban alanlı olup üst katlarda çıkmalar olması nedeniyle 130'ar m2 olmak üzere bina toplam 620m2 inşaat alanına sahiptir. Binanın Bodrum katında 36/B kapı numaralı depo bulunmakta, Zemin katında 36/ A kapı numaralı dükkan , 1,2 ve 3 . katların her birinde birer daire olmak üzere toplam 5 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Söz konusu binanın ana giriş kapısı demir doğrama kapı olup, merdiven sahanlıkları ve merdivenler mermer kaplı demir korkulukludur. Binanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay olup, Tavukçuyolu Caddesine Cepheli konumda, Uzunayna Caddesine 60m., Alemdağ Caddesine 360m, Ihlamurkuyu Metro İstasyonuna 390m. mesafede konumludur. Bina 3. Sınıf B Grubu yapılardan olup, yaklaşık fiziki olarak %15 civarında yıpranmıştır. Söz konusu binadaki bağımsız bölümlerin yasal olarak kime ait olduğu belli olmadığından, taşınmazın bina değerleri ayrı, arsa değeri ayrı hesaplanarak toplam değer belirlenecektir.





Adresi : Çakmak Mah. Tavukçuyolu Caddesi Yavuz Apartmanı, No:36 Ümraniye / İSTANBUL





Yüzölçümü : 175 m2





İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Ümraniye Belediye başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.10.2021 tarih 117026 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Çakmak Mahallesi, 99 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz; 21.04.2017 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planında İkiz Nizam 4 Kat, Ön ve Yan Bahçe:3,00m, Arka Bahçe 5,00m. Yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır.





Kıymeti : 18.822.000,00 TL





KDV Oranı : %1





Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.



