T.C.İSTANBUL44. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:

2025/14 Esas





KONU:

İLANEN TEBLİGAT





Mahkememiz dosyasının 14/01/2025 tarihinde açıldığı, davalı 46876143830 T.C. Kimlik Numaralı Tuncay DEMİR'in tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşılmış ve mahkememizin 22/05/2025 tarihli duruşmasının 3. numaralı ara kararında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; 6100 sayılı. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, ayrıca duruşmaya katılmamanız halinde yokluğunuzda da karar verilebileceği hususu tarafınıza ihtar olunur.

Duruşma Günü: 02/10/2025 günü saat: 10:30