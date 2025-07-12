Giriş Tarihi: 12.07.2025 00:01
T.C.İZMİR 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C.İZMİR 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı :2024/295-Ceza Dava Dosyası 10.07.2025
İLAN METNİNE
Mahkememizin 2024/395 esas 2024/413karar sayılı dosyada sanık Komil KHAKİMOVhakkında 25/04/2024 tarihli karar ile" 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan5607 S.Y.nın 3/18.maddesi delaletiyle 3/5 Maddesi gereğiTCK-51/1 Maddesi uyarınca On Ay Erteli Hapis ve Kırk Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Kamolovich ve Madinaoğlu 25/10/1999 Özbekistan vatandaşı, Gafur Gulam sokağı Pavtison 42. EV Semerkant/ Özbekistan adresinde ikametettiğini beyan eden, sanık Komil KHAKIMOVTürkiye' de ikamet adresinin bulunmadığı, Özbekistan ülkesinde bulunan adrese yapılan tebligatın bila ikmal iade geldiği bu nedenle Gerekçeli karar ile katılan vekilinin istinaf dilekçesinin tebliğ edilemediğinden tebligatın Gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 .Maddesi gereğince hükmün ve istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE
İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ olunur.
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Basın No: ILN02258927