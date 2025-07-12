T.C.İZMİR 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı :2024/295-Ceza Dava Dosyası 10.07.2025





İLAN METNİNE





Mahkememizin 2024/395 esas 2024/413karar sayılı dosyada sanık Komil KHAKİMOVhakkında 25/04/2024 tarihli karar ile" 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan5607 S.Y.nın 3/18.maddesi delaletiyle 3/5 Maddesi gereğiTCK-51/1 Maddesi uyarınca On Ay Erteli Hapis ve Kırk Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.





Kamolovich ve Madinaoğlu 25/10/1999 Özbekistan vatandaşı, Gafur Gulam sokağı Pavtison 42. EV Semerkant/ Özbekistan adresinde ikametettiğini beyan eden, sanık Komil KHAKIMOVTürkiye' de ikamet adresinin bulunmadığı, Özbekistan ülkesinde bulunan adrese yapılan tebligatın bila ikmal iade geldiği bu nedenle Gerekçeli karar ile katılan vekilinin istinaf dilekçesinin tebliğ edilemediğinden tebligatın Gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiştir.





7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 .Maddesi gereğince hükmün ve istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE



